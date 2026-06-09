به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این اقدام پس از دوره‌ای از فعالیت مستمر این رسانه در پوشش و انعکاس اخبار و تحولات مربوط به مقاومت ملت ایران و سایر ملت‌های مظلوم محور مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنین انتشار گسترده محتوای فرهنگی، دینی و معرفتی مرتبط با آموزه‌ها و تعالیم قرآن کریم و عترت پیامبر اکرم (علیهم ‌السلام) در زمینه مبارزه با ظلم، استکبارستیزی و حمایت از مظلومان صورت گرفت.

در پی این اقدام، شبکه الثقلین با ارسال نامه‌ای اعتراضی و مستدل به مدیریت سکوهای مذکور، ضمن ارائه توضیحات و مستندات لازم، خواستار تجدیدنظر در تصمیم اتخاذشده و بازگرداندن صفحات مسدودشده شد. با این حال، علی‌رغم پیگیری‌های انجام ‌شده، مدیریت این سکوها با درخواست مذکور موافقت نکرد و اعلام نمود که صفحات یادشده به همراه تمامی محتوای منتشرشده در آن‌ها به‌صورت دائمی مسدود شده و امکان دسترسی مجدد یا بازگردانی آن‌ها وجود ندارد.

پس از مسدودسازی صفحات پیشین، شبکه الثقلین نسبت به راه‌اندازی صفحات جدید در این سکوها اقدام کرد. این شبکه با بارگذاری مجدد محتوای فاخر، تخصصی و تولیدی خود، توانست در مدت‌زمانی کوتاه بار دیگر اعتماد، توجه و استقبال مخاطبان را جلب کند.

بر اساس آمار موجود، صفحه جدید اینستاگرام شبکه تنها طی چند روز نخست فعالیت خود موفق به جذب بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ دنبال‌کننده شده و مجموع بازدیدهای ثبت‌شده در آن به حدود ۱۴۰ هزار مورد رسیده است. همچنین ویدئوهای منتشرشده در این صفحه، متناسب با موضوع و زمان انتشار، بین یک هزار تا ۵۰ هزار بازدید را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر مخاطبان از محتوای این رسانه است.

شبکه بین‌المللی الثقلین امیدوار است با تداوم فعالیت‌های رسانه‌ای، تولید محتوای ارزشمند و تلاش مستمر، زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صفحات جدید را فراهم سازد و پیام حق‌طلبانه جبهه مقاومت و آموزه‌ها و معارف نورانی اهل‌بیت (علیهم ‌السلام) را با گستره‌ای وسیع‌تر و اثربخشی بیشتر به مخاطبان جهانی منتقل کند.

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