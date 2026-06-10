»اذن دخول«؛ شاهکاری زرین از هنر اصفهان در حریم قدسی امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو قاب مس مطلا با کتیبه دعای «اذن دخول»، که در گذشته بر ورودی رواق «دارالسیاده به دارالحفاظ» نصب بودند، اکنون بهعنوان یکی از آثار شاخص در گنجینه تاریخ حرم مطهر رضوی نگهداری میشوند. این اثر ارزشمند بهعنوان بخشی از میراث هنری و معنوی آستان قدس رضوی، نمونهای برجسته از تلفیق هنر معاصر ایران با مفاهیم آیینی به شمار میرود.
این دو قاب با ابعاد ۲۸۰×۹۲ سانتیمتر حاصل همکاری دو استاد برجسته هنر ایرانی هستند؛ میناکاری و قلمزنی اثر توسط استاد شکرالله صنیعزاده اجرا شده و کتیبهنویسی آن به خط استاد حبیبالله فضائلی انجام گرفته است.
متن کتیبه، دعای پرمغز و روحنواز «اذن دخول» است؛ دعایی که زائر را پیش از گام نهادن به آستان مقدس، با ادب و خلوص به محضر حضرت رضا (ع) فرا میخواند. این اثر، نگینی درخشان از هنر معاصر ایران است که در قلب تپنده حرم مطهر جای گرفته و یادآور پیوند عمیق هنر و معنویت است.
این اثر با شماره ثبت ۹۲۰۵۱۲۴ هماکنون در موزه رضوی، گنجینه تاریخ حرم رضوی، صحن کوثر نگهداری میشود و بهعنوان یکی از نمونههای ممتاز هنر دینی معاصر، جلوهای از پیوند هنر ایرانی با فرهنگ زیارت را به نمایش میگذارد.
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