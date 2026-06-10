ادعای ترامپ: تنگه هرمز «دیوار پولادین» آمریکاست!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز (چهارشنبه) در پیامی جدید در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود، بعد از تهدید دوباره ایران، ادعاهایی را درباره آنچه «محاصره دریایی» علیه ایران می‌خواند، مطرح کرد.

ترامپ گفت: «رسانه‌های اخبار جعلی از گزارش میزان اثربخشی محاصره دریایی ایالات متحده که موفق‌ترین محاصره در تاریخ جنگ دریایی است، خودداری می‌کنند. هیچ چیزی عبور نمی‌کند مگر اینکه ما بخواهیم. این یک دیوار پولادین است!»

او در ادامه ادعاهایش افزود: «ایران هیچ تجارتی ندارد، نه به ارتشش پول می‌دهد، نه هیچ‌کدام از بدهی‌هایش را و به سرعت به یک کشور شکست‌خورده تبدیل می‌شود! نفت زیادی در حال خروج است. الحمدلله!»

ادعاهای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های او برای تغییر وضعیت تنگه هرمز پس از تنش‌های نظامی با ایران ناکام مانده و افزایش قیمت نفت، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر او را تشدید کرده است.

اخیراً سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تأکید کرد و گفت: آمریکا با توان بسیار گسترده‌ای وارد میدان شد تا شرایط مورد نظر خود را در تنگه هرمز ایجاد کند، اما در دستیابی به اهدافش ناکام ماند.

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