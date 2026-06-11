مسئولیت تشدید تنش بر عهده ایالات متحده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه ایران در بیانیهای اعلام کرد حملات آمریکا در ساعات گذشته، نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل در زمینه احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست. در این بیانیه تأکید شده است که استفاده آمریکا از خاک و امکانات برخی کشورهای منطقه برای طراحی و اجرای عملیات علیه ایران، این کشورها را در جایگاه شریک غیرمستقیم این حملات قرار میدهد.
این وزارتخانه همچنین با تأکید بر مسئولیت حقوقی و اخلاقی دولتهای منطقه، خواستار جلوگیری از استفاده ارتش آمریکا از سرزمین، منابع و امکانات آنان برای اقدام علیه ایران شد. تهران در عین حال اعلام کرد در چارچوب حق دفاع مشروع، منشأ و منابع این حملات را هدف قرار خواهد داد و در برابر هرگونه تجاوز نظامی بیپاسخ نخواهد ماند.
در تحولات میدانی نیز فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا، سرلشکر علی عبداللهی، از آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران برای پاسخ قاطع به هر تهدید خبر داد.
همزمان، مقامهای نظامی ایران و سپاه پاسداران اعلام کردند تنگه هرمز بار دیگر تا اطلاع ثانوی به روی همه شناورها، از جمله نفتکشها و کشتیهای تجاری، بسته شده و هرگونه نزدیک شدن به این منطقه بهمنزله هدف نظامی تلقی خواهد شد.
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