فیدان: تهران و واشنگتن حملات را متوقف کرده و به مذاکرات بازگردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هاکان فیدان روز پنجشنبه در سخنانی در صوفیه اعلام کرد ترکیه به ایران و آمریکا توصیه کرده است حملات را متوقف کنند و دوباره به میز مذاکره بازگردند. او گفت آنکارا که با تهران و واشنگتن در تماس نزدیک است، در کنار پاکستان که نقش میانجی را ایفا میکند، بر ادامه گفتوگوها برای رسیدن به توافق صلح تأکید دارد.
همزمان، سه منبع ایرانی و یک مقام اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند تلاشها برای دستیابی به یک توافق اولیه میان ایران و آمریکا، با وجود حملات متقابل دو طرف، شدت گرفته است. بر اساس این گزارش، تبادل پیامها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و دو طرف در حال بررسی جزئیات یک تفاهمنامه هستند.
منابع ایرانی همچنین گفتهاند درباره چارچوب سیاسی توافق، پیشرفتهایی حاصل شده، اما برخی موضوعات همچنان نیازمند بررسی دقیقتر است. یکی از مهمترین محورهای مورد اختلاف، نحوه آزادسازی درآمدهای نفتی بلوکهشده ایران در بانکهای خارجی است؛ بهگونهای که تهران خواهان دریافت ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از این منابع است، در حالی که واشنگتن بر آزادسازی مرحلهای این پول و صرف آن برای کالاهای بشردوستانه تأکید دارد.
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