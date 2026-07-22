به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۱۳۰ نفر از شخصیتهای سیاسی، دانشگاهی، نویسندگان، رهبران اتحادیهها، فعالان اجتماعی و شیوخ عشایر اردن با انتشار بیانیهای مشترک، از دولت این کشور خواستند توافقنامه امنیتی ـ نظامی با آمریکا را لغو کرده و برای بررسی، اصلاح یا ابطال به پارلمان ارائه کند.
طبق گزارش المیادین امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردهاند که حضور نیروهای خارجی در خاک اردن، حاکمیت ملی این کشور را با چالش مواجه ساخته و مخاطرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی متعددی را به همراه دارد؛ مخاطراتی که به اعتقاد آنها هیچ منفعت مستقیمی برای ملت اردن در پی نداشته است.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که استمرار استقرار نیروهای خارجی و استفاده از زیرساختهای اردن، احتمال کشیده شدن این کشور به درگیریهای منطقهای را افزایش میدهد؛ در حالی که اردن طرف جنگهای جاری در منطقه نیست و شهروندان آن نباید هزینه سیاستهایی را بپردازند که با منافع عالی کشور همخوانی ندارد.
شخصیتهای اردنی در بخش دیگری از این بیانیه، خواستار خارج کردن تمامی تأسیسات و زیرساختهای راهبردی این کشور، از جمله فرودگاهها، بنادر، پایگاههای نظامی و مراکز حیاتی، از هرگونه استفاده نظامی، امنیتی و لجستیکی در ارتباط با تحولات منطقه شدند.
امضاکنندگان با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت، ثبات و استقلال تصمیمگیری در اردن، از مقامات این کشور خواستند سیاست «بیطرفی واقعی» را در پیش گیرند؛ سیاستی که بر عدم مشارکت در هرگونه اقدام نظامی یا پشتیبانی لجستیکی به نفع طرفهای درگیر استوار باشد.
در این بیانیه همچنین نسبت به پیامدهای ادامه تنشهای منطقهای بر اقتصاد ملی، ثبات داخلی و روابط خارجی اردن هشدار داده شده و در عین حال بر جایگاه نیروهای مسلح این کشور در دفاع از سرزمین و اماکن مقدس تأکید شده است.
انتشار این بیانیه در حالی صورت میگیرد که طی هفتههای گذشته، موضوع حضور نیروهای آمریکایی در اردن و استفاده از خاک این کشور در تحولات منطقه، به یکی از محورهای اصلی مباحث سیاسی و رسانهای تبدیل شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در چندین اطلاعیه جداگانه خطاب به مردم و ارتش اردن، خواستار مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه ملتهای منطقه شده بود.
سپاه در بیانیههای منتشرشده در روزهای ۲۳، ۲۴ و ۲۹ تیرماه، با اشاره به جایگاه اردن در جهان اسلام و همجواری آن با فلسطین، بر ضرورت پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در این کشور تأکید کرده و از مردم اردن خواسته بود اجازه ندهند خاک کشورشان به پایگاهی برای عملیات نظامی علیه کشورهای اسلامی تبدیل شود.
همزمانی طرح این مطالبات از سوی بخشی از نخبگان و شخصیتهای اردنی با افزایش حساسیتهای منطقهای، نشاندهنده پررنگتر شدن بحث حاکمیت ملی، بیطرفی و نحوه تعامل امان با حضور نظامی آمریکا در فضای سیاسی و اجتماعی این کشور است؛ موضوعی که به نظر میرسد در ماههای آینده نیز از محورهای مهم مناقشات داخلی اردن باقی بماند.
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