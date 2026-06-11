نتانیاهو با کشاندن آمریکا به جنگ با ایران، شکستی فاحش را رقم زد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی هاآرتص در سرمقاله امروز (پنج‌شنبه) خود به شدت از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، انتقاد کرد و نوشت: او با تصمیم فاجعه‌بار خود برای کشاندن آمریکا به جنگ مشترک با ایران و اعزام ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، از خود سبقت گرفت.

این روزنامه اعتراف کرد که این اقدام «شکستی فاحش» بوده و نتانیاهو باعث شکست راهبردی اسرائیل در برابر بزرگترین و خطرناک‌ترین دشمنش (ایران) شده و همچنین حمایت آمریکا را تضعیف کرده است.

هاآرتص اعتراف کرد که جنگ علیه ایران که با «توهمی دروغین برای سرنگونی نظام» آن آغاز شد و با پیش‌بینی‌های «پیروزی آسان» بر حزب‌الله ادامه یافت، در عمل «ماجراجویی‌ای غیرمسئولانه» از آب درآمد.

ایران قدرتمندتر از جنگ خارج شد

این روزنامه در ادامه اعترافات خود درباره جنگ در منطقه نوشت: ایران از این جنگ قدرتمندتر خارج شد، اسرائیل را متوقف کرد، وحدت میادین را بر آن تحمیل کرد و خواسته‌های ترامپ برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است.

هاآرتص همچنین اعتراف کرد که حزب‌الله لبنان نیز از ترور سید حسن نصرالله (دبیرکل شهید) در سال ۲۰۲۴ و همچنین تلفات خود عبور کرده و «جنگ چریکی» علیه ارتش اسرائیل را آغاز کرده است.

در همین حال، کانال ۱۳ اسرائیل نیز اعتراف کرد که ایران توانسته «بازدارندگی اسرائیل» را تضعیف کند.

کانال ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که «اسرائیل» وارد دوره‌هایی از رویارویی با ایران می‌شود و به این ترتیب «مهمترین برگ‌های راهبردی خود» را از دست می‌دهد. این کانال اعتراف کرد که تهران پس از ۳ سال جنگ موفق شده میادین را دوباره به یکدیگر متصل کند.

کانال ۱۲ افزود که هیچ‌کس در نهاد امنیتی و نظامی اسرائیل نمی‌توانست چنین سناریویی را پس از عملیات «غرش شیر» تصور کند.

این کانال تأکید کرد که «اسرائیل» در «مواجهه با تهدیدات وجودی» خود پیشرفتی ندارد و تنها وارد دوره‌های تاکتیکی نبرد با ایران می‌شود.

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