به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی با اشاره به تحولات یک سال گذشته، اذعان کرد که سرسختی ایرانیها و حزبالله لبنان به اسرائیل ثابت کرده است که با دشمنان غیرمنتظرهای روبرو است.
همزمان با انتشار این گزارش، «رابرت اوبراین» مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز در مصاحبه با روزنامه معاریو گفت: من فکر میکنم ما در آستانه توافق با ایران هستیم. در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه مذاکرات میتواند به توافقی شبیه برجام منجر شود؟ اظهار داشت: نه، من فکر میکنم توافق بهتری خواهد بود. امیدوارم توافقی که منعقد میشود بتواند منجر به عادیسازی روابط و شکوفایی اقتصادی در منطقه شود و به جنگ پایان دهد.
روزنامه معاریو در ادامه گزارش تحلیلی خود تصریح کرد: مطیع کردن ایرانیها و حزبالله کار سخت و دشواری است؛ چرا که آنها از ظرفیت بسیار بالایی برای استقامت برخوردار هستند.
این رسانه صهیونیستی تأکید کرد: این وضعیت میتواند اسرائیل را به سمت یک جنگ فرسایشی بیپایان سوق دهد.
اعتراف به شکست ناپذیری ایران
پیش از این نیز، روزنامه معاریو در گزارشی در رابطه با شکستناپذیری ایران در برابر دشمنانش نوشته بود: ترامپ و نتانیاهو متوجه شدهاند که شکست دادن ایران غیرممکن است و باید با این موضوع کنار بیایند که این کشور همچنان قدرتی بزرگ با قابلیتهای هستهای باقی خواهد ماند.
این روزنامه افزود: ترامپ و نتانیاهو همچنین متوجه شدهاند که حزبالله باقی خواهد ماند و واشنگتن به دنبال کانالهای ارتباطی با آن است. این در حالی است که نتانیاهو اکنون پیش از انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به دنبال پیروزی بر نوار غزه و ساکنان آن است که در چادر به سر میبرند.
با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آغاز جنگافروزی رژیم صهیونیستی در منطقه، ارتش این رژیم زمینگیر شده و نتوانسته است به اهداف ترسیم شده جنگ برسد.
رژیم صهیونیستی همچنان درگیر جنگ در نوار غزه و لبنان است و جنگافروزی این رژیم با مشارکت آمریکا علیه ایران نیز با پاسخی کوبنده مواجه شده و تلآویو و واشنگتن در دستیابی به اهداف خود از این جنگافروزی نیز ناکام ماندهاند.
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