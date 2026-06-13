به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در تحلیلی به بررسی روند جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران پرداخت و عنوان کرد چهار پیش‌فرضی که از سوی اسرائیل قطعی تلقی می‌شد، طی درگیری با ایران باطل شده است.

این روزنامه نوشت: اکنون این پرسش بی‌پاسخ مانده که آیا جنگ با ایران موجب این تغییرات شده یا آنکه این درگیری‌ها پرده از روی حقیقت برداشته است.

این روزنامه در تبیین مورد اول، به بررسی رابطه واشنگتن و تل‌آویو پرداخت و نوشت: با وجود اینکه اسرائیل همچنان مهم‌ترین شریک آمریکا است، اما اکنون واشنگتن درگیر شبکه گسترده‌ای از منافع منطقه‌ای، مذاکرات با ایران، تثبیت فضا در خلیج فارس و توافق با ریاض است؛ مسائلی که تل‌آویو دیگر بازیگر اصلی آن‌ها به شمار نمی‌رود.

دو تماس تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو در یک شب که با هدف مهار واکنش اسرائیل انجام شد، گواهی بر این مدعاست. اتحاد اسرائیل و آمریکا قوی است، اما دیگر مانند گذشته یک تعهد تک‌بعدی نیست.

دومین پیش‌فرض در مقاله یدیعوت آحارانوت، به آثار حضور آمریکا و پایگاه‌هایش در کشورهای حوزه خلیج فارس اختصاص دارد. به نوشته این روزنامه، پیش از این فرض بر آن بود که پایگاه‌های آمریکایی مصونیت و محافظت ایجاد می‌کنند، اما در عمل عکس این فرضیه درست از آب درآمد.

این روزنامه در ادامه افزود: از آغاز جنگ با ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، پایگاه‌های «العدید» در قطر، «الظفره» در امارات، «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی و ستاد ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، به دلیل آسیب شدید به باندهای فرودگاه، رادارها، هواپیماها و انبارهای مهمات، میلیاردها دلار خسارت متحمل شده‌اند. این پایگاه‌ها نه توانایی حفاظت از آمریکایی‌ها را داشتند و نه از کشورهای میزبان خود محافظت کردند؛ بلکه به نقاط خطر دائمی تبدیل شده‌اند که آتش نبرد را به سمت خود جلب می‌کنند.

از نگاه یدیعوت آحارانوت، سومین پیش‌فرضی که نقش بر آب شد، موضع عربستان سعودی بود. به گزارش این روزنامه، اسرائیل پیش‌تر عربستان را قلب پروژه عادی‌سازی روابط و لنگرگاه شرقی خود تصور می‌کرد، اما اکنون ریاض در این تصویر غایب است؛ عربستان دیگر نه شریک عادی‌سازی روابط است و نه یک متحد پایدار، بلکه کشوری است که بر روی مقابله با تهران شرط‌بندی می‌کند.

یدیعوت آحارانوت در پایان، روابط بین اضلاع محور مقاومت را به عنوان چهارمین پیش‌فرض مورد بررسی قرار داد و آن را تکان‌دهنده‌ترین مورد دانست. این روزنامه نوشت: به مدت دو دهه، یک منطق واضح در خصوص محور مقاومت مطرح بود؛ اینکه حزب‌الله، حوثی‌ها و سایر گروه‌ها، لایه دفاعی و کمربند حفاظتی ایران هستند تا تهران بتواند هر ضربه‌ای را دور از خاک خود خنثی کند.

یدیعوت آحارانوت افزود: اما این هفته شاهد معکوس شدن کامل این روند بودیم؛ این محور مقاومت نبود که از ایران محافظت کرد، بلکه ایران بود که برای محافظت از یکی از اضلاع محور مقاومت در لبنان، از خاک خود موشک‌های بالستیک شلیک کرد.

این روزنامه در پایان تأکید کرد: این چهار فرض، سنگ بنای درک اسرائیل از محیط خاورمیانه بودند که همگی ظرف ۱۰۰ روز منقضی شدند؛ حقیقتی که تل‌آویو اکنون به خوبی متوجه آن شده است.

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