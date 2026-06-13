به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان اسرائیلی در گفتگو با روزنامه «یدیعوت آحارانوت» تصریح کردند که با وجود زمزمه‌های توافق آتش‌بس میان واشنگتن و تهران، اسرائیل تن به هیچ معادله جدیدی که جبهه‌های نبرد را به هم پیوند بزند، نخواهد داد. این مقامات تهدید کردند که در صورت شلیک هرگونه آتش از سوی حزب‌الله، ضاحیه جنوبی بیروت هدف بمباران قرار خواهد گرفت و پیامدهای بعدی آن، فارغ از توافق احتمالی ایران و آمریکا، بر عهده طرف مقابل خواهد بود.

اسرائیل همچنین خروج از مواضع تحت کنترل خود در خاک لبنان را در شرایط کنونی منتفی دانست و اعلام کرد که عقب‌نشینی احتمالی تنها در صورت کنترل کامل ارتش لبنان بر مناطق مرزی و پاکسازی زیرساخت‌های نظامی این گروه‌ها، آن هم به‌صورت تدریجی و مشروط امکان‌پذیر است.

در همین حال، نگرانی از فشارهای واشنگتن بر تل‌آویو برای «خویشتنداری» جهت حفظ توافق با ایران، سایه سنگینی بر فضای سیاسی اسرائیل انداخته است. با وجود سکوت رسمی مقامات اسرائیل از ترس رویارویی با دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس همچنان بر «خطوط قرمز» خود پافشاری می‌کنند؛ این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته تأکید کرد که تفاهم‌نامه پیش‌رو منجر به پایان جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خواهد شد.

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