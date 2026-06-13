به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگویی، با اشاره به خطوط قرمز ملت ایران، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از خطوط قرمز مربوط به حق ملت ایران هرگز عبور نمی کند. هم بحث پایان جنگ و هم پایان مسئله نه صلح و نه جنگ و هم بازگشت اموال بلوکه شده ایران، هم ترتیبات امنیتی وقوع امن و بی ضرر از تنگه هرمز با مدیریت نیروهای مسلح و هم وحدت و یکپارچگی جبهه مقاومت تا پایان جنگ در کل منطقه از جمله لبنان مورد توجه است.

وی افزود: پایان جنگ ربطی به بحث مذاکره هسته ای ندارد و مذاکره هسته ای در جای خود بعد از پایان جنگ درباره آن بحث می کنیم.

کعبی گفت: نکته حائز اهمیت این است که ترامپ عقب نشینی های زیادی داشته و آخرین عقب نشینی او بعد از تنبیه نیروهای متجاوز آمریکایی که اخیرا در جنوب اتفاق افتاد رخ داد و آنها دنبال زیاده خواهی بودند و از زیاده خواهی خود گذشتند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: اما هنوز تصمیمی درباره توافق نهایی گرفته نشده است و اگر تصمیمی گرفته شود قطعا از طریق مقامات ذی صلاح اعلام خواهد شد و جنجال رسانه ای در این زمینه ارزشی ندارد و هر تصمیمی که مسئولان نظام بگیرند مسیر ورود و خروج تصمیم ها از طریق شورای عالی امنیت ملی و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله امام سید علی خامنه ای انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: آیت‌الله امام سید محتبی خامنه‌ای به همه امور اشراف کامل دارند و تدابیر ویژه ایشان برای استیفای حقوق ملت ایران و رعایت خطوط قرمز ملت ایران مورد توجه جدی است و تصمیمات شجاعانه حکیمانه راهبردی در امتداد تصمیمات امام شهید تاکنون اتخاذ شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه درباره آیت الله فیاض اظهار داشت: آیت الله العظمی فیاض از استوانه های فقه و اصول حوزه دیرپای نجف است و از شاگردان مبارز آیت الله العظمی خویی و مکتب ایشان است. او شاگردان زیادی تربیت کرده و خدمات زیادی در حوزه تبلیغ و دفاع از هویت شیعه و وحدت مسلمین داشته و همواره از مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ترویج مکتب اهل بیت در جهان حمایت کرده است.

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