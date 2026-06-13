نشست «عظمت عزاداری و حرمت ائمه معصومین» در هند برگزار شد / تأکید بر صیانت از قداست مجالس حسینی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست دو روزه «عظمت عزاداری و حرمت ائمه معصومین(ع)» به همت مؤسسه تنظیم المکاتب لکهنو هند با حضور جمعی از علما، اندیشمندان، شاعران، روزنامهنگاران و شخصیتهای اجتماعی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این نشست با بررسی چالشها و آسیبهای پیش روی مجالس عزاداری، بر ضرورت صیانت از قداست عزاداری حسینی و مقابله با رسوم و رفتارهای نادرست تأکید کردند.
در آغاز این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سید صفی حیدر، دبیرکل تنظیم المکاتب، مجموعهای از مسائل و دغدغههای موجود در عرصه عزاداری را مطرح کرد و به موضوعاتی همچون خدشهدار شدن قداست عزاداری، رواج ظاهرسازی در نوحهخوانی و سینهزنی، اختلافات و رقابتهای ناسالم میان هیئتها، استفاده از عزاداری برای تبلیغات شخصی، مسئله بدحجابی، تداخل زمان اقامه نماز با برنامههای عزاداری، فعالیتهای ضدعزاداری در شبکههای اجتماعی و همچنین ضرورت حفظ شیوههای اصیل و سنتی عزاداری اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تعیین معیارهای مناسب برای خطابه و سخنرانی در منابر تأکید کرد و خواستار نظارت بیشتر بر محتوای ارائهشده در مجالس شد. در ادامه ضمن انتقاد از برخی نوحهها و اشعار نامناسب، نسبت به برگزاری مجالس بانوان با استفاده از بلندگوهای عمومی و همچنین تداخل و همپوشانی صداهای بلندگوها از مکانهای مختلف ابراز نگرانی کرد و خواستار بازنگری در این مسائل شد.
حجتالاسلام وصی حسن خان، روحانی هندی، در سخنان خود بر لزوم رعایت حرمت و جایگاه اهلبیت(ع) در مجالس تأکید کرد و گفت: نباید روایتها یا مطالبی نقل شود که به نوعی موجب وهن، بیاحترامی یا خدشه به شأن ائمه معصومین(ع) شود. وی همچنین خواستار تمرکز بیشتر سخنرانان بر پیام واقعی نهضت عاشورا و فرهنگ مقاومت و ایستادگی برگرفته از قیام امام حسین(ع) شد.
حجتالاسلام سرتاج حیدر، نائب امام جمعه مسجد آصفی، با ابراز تأسف از گسترش برخی رسوم جدید در عزاداریها، بر ضرورت حفظ سنتهای اصیل عزاداری تأکید کرد و گفت: گاهی برای ایجاد فضای احساسی بیشتر و گریاندن مخاطبان، مطالبی بیان میشود که با شأن و منزلت اهلبیت(ع) سازگار نیست؛ در حالی که حفظ حرمت معصومین(ع) باید در هر شرایطی در اولویت باشد.
حجتالاسلام والمسلمین ابن عباس، روحانی هندی، در سخنانی با تأکید بر جایگاه والای عزاداری اظهار داشت: این عزاداری نیست که به ما نیاز داشته باشد، بلکه ما به برکت عزاداری اهلبیت(ع) هویت و عزت یافتهایم؛ از این رو باید از منبرها برای تبیین اهداف و آرمانهای قیام حسینی بهره گرفت.
در بخش پایانی برنامه، حجتالاسلام صابر علی عمرانی، شاعر اهلبیت(ع)، با قرائت اشعاری در وصف نهضت کربلا، پیام عاشورا و روح عزاداری حسینی را برای حاضران تبیین کرد.
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