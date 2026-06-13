به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی الفوعانی، رئیس هیأت اجرایی جنبش امل، بر پایبندی این جنبش به صلح داخلی و وحدت ملی به عنوان راهکار اصلی حمایت از لبنان در مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت که گفت‌وگو بین لبنانی‌ها بهترین راه حل اختلافات و تحکیم ثبات ملی است.

وی با اشاره به اینکه جنبش امل در چارچوب پایبندی به وظایف ملی خود، قصد کناره‌گیری از دولت را ندارد، بر ضرورت اتخاذ موضع یکپارچه در برابر فشارها و چالش‌های موجود به خصوص درباره مذاکرات جاری تأکید کرد.

الفوعانی افزود: اصول ملی مورد توافق لبنانی‌ها، پایبندی به نقش دولت لبنان و سازوکارهای غیرمستقیم برای حل و فصل مسائل مرزی و امنیتی را ایجاب می‌کند به گونه‌ای که به دور از هرگونه مسیری باشد که راه را به روی عادی‌سازی و تعرض به حاکمیت ملی باز می‌کند.

وی تصریح کرد که سلاح مقاومت همواره پایه اصلی مقابله با اشغالگری و تجاوزات اسرائیل بوده و در حمایت از لبنان و جلوگیری از خطراتی که حاکمیت و امنیت آن را تهدید می‌کند، سهیم بوده است.

الفوعانی ادامه داد: هرگونه رویکردی درباره این پرونده در درجه اول باید با تأمین مبانی حمایت ملی و تدوین یک راهبرد دفاعی جامع مورد اجماع مردم لبنان مرتبط باشد. از دیدگاه جنبش امل، مقاومت بخشی از نظام قدرت لبنان است و کوتاهی در خصوص آن در سایه تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و تجاوزات مکرر اسرائیل جایز نیست.

مناطق آزمایشی مردود است

وی افزود: آنچه در خصوص «مناطق آزمایشی» نیز گفته می‌شود از نظر جنبش‌های امل و حزب‌الله مردود است، چرا که هرگونه طرح یا ترتیباتی که به نقض حاکمیت لبنان منجر شود یا واقعیت‌های جدیدی به نفع منافع اسرائیل و به ضرر حقوق ملی لبنان ایجاد کند، مردود است.

این مسئول جنبش امل تأکید کرد که مسیر واقعی هرگونه ثبات دائمی، با آتش‌بس کامل و ملزم کردن اسرائیل به اجرای تعهدات بین‌المللی و عقب‌نشینی از اراضی اشغالی لبنان آغاز می‌شود.

در همین ارتباط، یک منبع رسمی لبنانی گفت که دور پنجم مذاکرات با نمایندگان اسرائیل از ۲۲ ژوئن (اول تیر) در واشنگتن برگزار خواهد شد.

این منبع که به نام وی اشاره‌ای نشده است، به شبکه المیادین گفت: با توجه به اینکه این دور از مذاکرات مربوط به حل مسئله عقب‌نشینی رژیم اسرائیل بر اساس مناطق آزمایشی است و از اهمیت زیادی برخوردار است، هیأت لبنانی شامل مقامات نظامی خواهد بود.

این منبع لبنانی اظهار داشت که مناطق آزمایشی، مناطقی هستند که ارتش رژیم اسرائیل همزمان با استقرار ارتش لبنان و اجرای طرح «کنترل سلاح» توسط آن، به تدریج از این مناطق عقب‌نشینی می‌کند.

این منبع افزود: پس از اینکه اسرائیلی‌ها «بنت جبیل» را به عنوان اولین منطقه آزمایشی رد کردند و مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند، توافق شد که «نبطیه» به عنوان اولین منطقه آزمایشی انتخاب شود.

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