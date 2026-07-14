اصرار بر فرود در صنعا، پیامی روشن برای عربستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، در سلسله پست‌هایی در صفحه شخصی خود در پلتفرم «ایکس»، موضع صنعا در قبال بازگشت هیئت ملی و بیماران به خاک یمن را تشریح کرد.

الفرح اظهار داشت: پافشاری صنعا بر بازگشت هیئت ملی و بیماران با پروازی که خود تعیین کرده‌اند و نشستن آن در فرودگاه صنعا، نشان‌دهنده پایبندی به حقوق ملی و رد هرگونه دیکته خارجی است. وی خاطرنشان کرد که این موضع ثابت می‌کند رهبری یمن، فارغ از میزان ایثارها، از بازپس‌گیری حقوق ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

الفرح توضیح داد: اصرار صنعا بر مسیر بازگشت هیئت و بیماران به خاک وطن، پیامی روشن مبنی بر رد تحمیل شرایط و دیکته‌ها است. این موضع، آمادگی صنعا برای پیشروی در مسیر بازپس‌گیری حقوق ملی و عدم پذیرش هرگونه راه حلی را که منجر به کاهش حاکمیت یا تحمیل واقعیت‌های جدید شود، آشکار می‌سازد.

الفرح افزود: اصرار صنعا بر نشستن هواپیما در خاک وطن، با وجود تمام چالش‌ها، نشان‌دهنده این باور کامل است که مسئله آزادی تردد و بازگشت بیماران و افراد گرفتار شده، یک حق مشروع و غیرقابل معامله است؛ حقی که ملت یمن آن را بخشی از نبرد برای بازپس‌گیری حاکمیت و رفع محاصره می‌بیند.

او خاطرنشان کرد: تجربیات سال‌های گذشته نشان داده است که وقتی تمامی راه‌های سیاسی و دیپلماتیک بسته شود، بازپس‌گیری حقوق به یک گزینه اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود و تأکید کرد که صنعا پایبندی خود به حقوقش و عدم آمادگی برای عقب‌نشینی از آن‌ها را به اثبات رسانده است.

الفرح با انتقاد از دوگانگی گفتار عربستان در برخورد با مفهوم حاکمیت، بیان داشت: حملات هوایی عربستان سعودی، در کنار حملات آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن، تحت عناوین مختلفی توجیه شده است، در حالی که بازگشت بیماران یا هیئت‌های یمنی به وطنشان، به عنوان نقض حاکمیت تلقی می‌شود.

عضو دفتر سیاسی انصارالله افزود: تصویرسازی از بیماری که در تلاش برای بازگشت به خانواده خود است، یا مجروحی که سال‌ها گرفتار مانده، و یا هیئتی که در مراسم تشییع شرکت کرده و سپس به کشورش بازگشته است، به عنوان یک «تهدید برای حاکمیت»، تلاشی برای توجیه اقدامات تحمیلی بر یمن و تناقضی آشکار در برخورد با اصولی است که شعارهای آن سر داده می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: مسئله حاکمیت و حقوق ملی برای صنعا و ملت یمن یک مسئله اصولی و غیرقابل معامله است و تداوم محدودیت‌ها و اقدامات تحمیلی بر یمن، از پایبندی این کشور به حقوقش نخواهد کاست؛ چرا که تأکید مستمر بر پیشروی در مسیر شکستن محاصره و بازپس‌گیری حقوق مشروع با تمامی ابزارهایی که معادله بازدارندگی و حاکمیت ملی تضمین می‌کند، ادامه دارد.

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