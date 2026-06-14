به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین جلسه از سلسله نشستهای کنشگران اجتماعات مردمی کشور ویژه سخنوران ، صبح امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دکتر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمعی از سخنوران و فعالان میادین اجتماعات مردمی برگزار شد.
در این نشست که در ادامه برنامههای هماندیشی و تعامل با فعالان عرصههای مردمی برگزار شد، دکتر عراقچی با ارائه تحلیلی از تحولات منطقهای، روند جنگ تحمیلی و آخرین وضعیت عرصه دیپلماسی کشور، به پرسشها و دیدگاههای حاضران پاسخ گفت.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور در ابتدای این نشست با گرامیداشت سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و «روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی»، یاد و خاطره شهدای این نبرد، فرماندهان، دانشمندان و مردم مظلوم کشورمان را گرامی داشت و اظهار کرد: خون پاک شهیدان، سرمایه اقتدار امروز ایران اسلامی است و به برکت این ایثار و فداکاری، ایران علیرغم زخمهای وارده، مقتدر، سربلند و استوار در عرصه جهانی ایستاده است.
وی با اشاره به ارزیابیهای اندیشمندان و تحلیلگران بینالمللی از نتایج این جنگ، تأکید کرد: واقعیتهای میدانی و اعتراف ناظران جهانی نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران توانست در این رویارویی تاریخی، اراده خود را بر دشمنان تحمیل کند و معادلات قدرت را در سطح منطقه و جهان تحت تأثیر قرار دهد.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل این موفقیت، حضور و ایستادگی مردم بوده است، افزود: هر جا ملت ایران در صحنه حضور داشتهاند، دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. این تجربه تاریخی از پیروزی انقلاب اسلامی تا عبور از فتنهها و جنگهای ترکیبی و همچنین جنگ تحمیلی اخیر، بارها و بارها به اثبات رسیده است.
وی «قدرت مردم» را مهمترین پشتوانه اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: امام خمینی(ره) با اتکاء به همین ظرفیت عظیم مردمی توانستند رژیم وابسته و مورد حمایت قدرتهای جهانی را به زانو درآورند و این میراث گرانبها در ادامه مسیر انقلاب اسلامی نیز همواره ضامن عبور کشور از بحرانها و توطئهها بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور با اشاره به نقش تعیینکننده اجتماعات و حضورهای مردمی در مقاطع حساس کشور گفت: در روزهای دشوار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ملت ایران با حضور آگاهانه و پرشور خود در صحنه، تصویری متفاوت از انسجام و مقاومت ملی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که نه تنها روحیه ملی را تقویت کرد، بلکه پیام روشنی از اقتدار و وحدت ملت ایران را به جهانیان مخابره نمود.
وی افزود: امروز نیز استمرار این حضورهای مردمی و روایت صحیح ظرفیتهای ملی، یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود؛ چراکه دیپلماسی زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بر پشتوانهای مستحکم از وحدت ، انسجام، مطالبهگری و حضور آگاهانه مردم تکیه داشته باشد.
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تداوم اجتماعات مردمی پس از شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات اعلام این حادثه بزرگ، با فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ملت بزرگ ایران با حضور خود در میادین و خیابانها، جلوهای کمنظیر از وفاداری، بصیرت، ولایتمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند و این حرکت مردمی همچنان با شور و نشاط ادامه دارد.
وی برگزاری سلسله نشستهای کنشگران اجتماعات مردمی را گامی در جهت تقویت ارتباط، همافزایی و انتقال دغدغهها و مطالبات فعالان این عرصه دانست و گفت: ظرفیتهای مردمی شکلگرفته در میادین اجتماعی کشور، نشانه اقتدار و سرمایهای ارزشمند برای صیانت از منافع ملی، تقویت وحدت عمومی و حمایت از اهداف و راهبردهای کلان نظام اسلامی و تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست با تأکید بر نقش تعیینکننده حضور مردم در ناکامی دشمنان و موفقیتهای راهبردی کشور، گفت: آنچه تصویر واقعی قدرت ایران را به جهان نشان داد، تنها توان نظامی نبود، بلکه انسجام ملی، ایستادگی ملت و حضور آگاهانه مردم در صحنه بود؛ سرمایهای که امروز پشتوانه اصلی اقتدار ایران در عرصه دیپلماسی محسوب میشود.
دکتر سیدعباس عراقچی ضمن قدردانی از تلاشهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برگزاری این جلسه، یاد و خاطره شهدای سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، بهویژه شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت.
وی با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران در این نبرد صرفاً به پیروزیهای میدانی و تاکتیکی دست نیافت، بلکه موفق شد دستاوردهای راهبردی ارزشمندی را رقم بزند که آثار آن در معادلات منطقهای و جهانی قابل مشاهده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه یکی از مهمترین نتایج این جنگ، فروپاشی روایت دشمن از ایران بود، افزود: سالها تلاش شده بود تصویری از یک ایران ضعیف، منزوی و آسیبپذیر در افکار عمومی جهان شکل بگیرد؛ کشوری که تحت فشار تحریمها و مشکلات اقتصادی توان مقاومت در برابر تهدیدات را ندارد. اما حوادث اخیر این تصویرسازی را به طور کامل در هم شکست و واقعیت قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.
عراقچی تصریح کرد: امروز بسیاری از مقامات و ناظران سیاسی در منطقه و جهان اذعان دارند که ایران از این جنگ مقتدرتر و منسجمتر خارج شده است. این تغییر نگاه، صرفاً ناشی از توان دفاعی کشور نیست؛ بلکه ریشه در ایستادگی، همبستگی و مقاومت ملت ایران دارد که در روزهای سخت، پشتوانه اصلی کشور بودند.
وی با تأکید بر اینکه دشمن در پی تحمیل اراده خود و وادار کردن ایران به تسلیم بود، گفت: هدف اصلی طراحان جنگ، شکستن اراده ملت ایران و ایجاد تزلزل در ساختار کشور بود؛ هدفی که با حضور مردم در صحنه و نمایش کمنظیر وحدت ملی، به شکست انجامید.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: آنچه در روزهای جنگ در خیابانها، اجتماعات مردمی و صحنههای حمایت عمومی از کشور شکل گرفت، پیام روشنی به جهان مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر فشار و تهدید، متحدتر و مقاومتر از گذشته خواهد ایستاد.
وی افزود: این سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، امروز یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است و طبیعتاً هرچه این پشتوانه مردمی تقویت شود، قدرت چانهزنی و تأثیرگذاری دیپلماسی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات امنیتی منطقه اظهار داشت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که امنیت منطقه نمیتواند بر پایه حذف یا نادیده گرفتن ایران شکل بگیرد. کشورهای منطقه به تدریج به این واقعیت رسیدهاند که امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و ثبات منطقهای تنها در سایه همکاری، تفاهم و در نظر گرفتن منافع مشترک همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
وی افزود: ساختار جدید امنیتی منطقه نیازمند مشارکت همه کشورهای منطقه و نگاه مبتنی بر همکاری جمعی است و جمهوری اسلامی ایران همواره بر این رویکرد تأکید داشته است.
در بخش پایانی این نشست، حجتالاسلام والمسلمین احد آزادیخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، آیت الله محمدحسن اختری، دبیرکل سابق مجمع جهانی اهلبیت(ع)، حجتالاسلام والمسلمین میرزامحمدی، استاد حوزه علمیه، حجتالاسلام والمسلمین رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجتالاسلام والمسلمین سعیدی، نماینده ولی فقیه در ستاد کل نیروهای مسلح، حجتالاسلام والمسلمین استوار، پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی، دکتر حشمتالله قنبری، تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخ اسلام و دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بینالملل، دیدگاهها، دغدغهها و پرسشهای خود را درباره تحولات منطقهای، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر و نقش ظرفیتهای مردمی در حمایت از منافع ملی مطرح کردند و دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ضمن پاسخگویی به سؤالات حاضران، به تبیین برخی ابعاد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
گفتنی است سلسله نشستهای کنشگران اجتماعات مردمی با هدف تبادل نظر، هماندیشی و ارتقای هماهنگی میان فعالان این عرصه در استانهای مختلف کشور نیز برگزار می شود.
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