تحلیلگر نظامی صهیونیست: ایران پیروز بزرگ توافق جدید است/ اسرائیل در انزوای سیاسی و شکست راهبردی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اشکنازی در گزارش خود تصریح کرد که در یک نظام سیاسی طبیعی، کابینه به دلیل شکست‌های متوالی باید در برابر ملت پاسخگو می‌بود، اما وضعیت کنونی در تل‌آویو با منطق حکمرانی همخوانی ندارد. به گفته او، توافق واشنگتن-تهران بدون در نظر گرفتن منافع اسرائیل در حال شکل‌گیری است و عملاً به ایران اجازه می‌دهد تا با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، قدرت گروه‌های نیابتی خود و توانمندی‌های موشکی‌اش را بیش از پیش تقویت کند.

این تحلیلگر با اشاره به اینکه تهران در این توافق، «سرپرستی لبنان» و رسمیت یافتن نفوذ خود در خلیج فارس را تضمین کرده است، نوشت: «ایران باهوش‌تر از نخبگان سیاسی اسرائیل عمل کرده و با استفاده از تکنیک‌های رزمی (مانند جودو)، قدرت آمریکا را علیه خود اسرائیل هدایت کرده است. امروز اسرائیل نه تنها در انزوای بین‌المللی است، بلکه در لبنان نیز هیچ اهرم فشار واقعی برای جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در اختیار ندارد.»

اشکنازی ضمن اشاره به رها شدن ساکنان شمال فلسطین اشغالی و ناتوانی در تغییر معادلات میدانی، تأکید کرد که ارتش اسرائیل درگیر «جنگی فرسایشی» شده که نتایج آن در مقایسه با شعارهای اولیه کابینه، چیزی جز یک «میوه‌دادن ناچیز» نیست.

وی هشدار داد که با تزریق منابع مالی جدید به ایران، پروژه‌های نظامی در لبنان و غزه با ابعاد وسیع‌تر و پیچیده‌تر از گذشته بازسازی خواهند شد.

در پایان، نویسنده مقاله با ارائه پیشنهاداتی برای برون‌رفت از این بحران، خواستار «استقلال در تأمین مهمات»، «توقف سیاست‌های افراطی کابینه در کرانه باختری» و «ترمیم روابط با متحدان غربی و حزبی در آمریکا» شد.

وی تأکید کرد که اسرائیل باید برای بقای خود، استراتژی نظامی و سیاسی را فوراً بازنگری کرده و به جای تکیه بر واشنگتن، به ظرفیت‌های داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای با دیگر کشورها روی آورد.

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