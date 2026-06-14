وزارت خارجه لبنان از اسرائیل به شورای امنیت شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان اعلام کرد که در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرده است که شامل شکایتی مبتنی بر گزارشی از سوی شورای ملی پژوهش‌های علمی لبنان است.

در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل در اول فوریه ۲۰۲۶ ماده «گلیفوسات» را بر فراز چند روستای مرزی در جنوب لبنان پاشیده است. این وزارتخانه تأکید کرد که کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، استفاده از علف‌کش‌ها را به عنوان ابزار جنگی ممنوع می‌کند.

این وزارتخانه عنوان داشت که تحلیل‌های آزمایشگاهی و شیمیایی انجام‌شده بر نمونه‌های خاک گرفته‌شده از مناطق عیتا الشعب، رأس الناقوره و الضهیره، استفاده از گلیفوسات با غلظت‌های بالایی تا ۲۲٫۷۵۰ میکروگرم در هر گرم را تأیید کرده است. به گفته این وزارتخانه، این میزان بسیار بالاتر از مقادیری است که معمولاً در خاک‌های کشاورزی پس از استفاده مستقیم از سموم توسط کشاورزان ثبت می‌شود؛ مقادیری که حداکثر بین ۰٫۵ تا ۲ میکروگرم در هر گرم است.

در همین راستا، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ نیز نامه دیگری به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده و در آن به ادامه حملات اسرائیل در لبنان اشاره کرده است. در این نامه آمده است که ارتش اسرائیل در ۶ ژوئن ۲۰۲۶ یک خودروی نظامی ارتش لبنان را در جاده کفرتبنیت–الخردلی هدف قرار داده که در نتیجه آن دو افسر با درجه سرتیپ و سروان و یک سرباز هنگام انجام وظیفه ملی خود در جنوب لبنان کشته شدند.

این وزارتخانه از سازمان ملل خواست این حمله را محکوم کرده و اقدامات فوری لازم را برای پایان دادن به این تجاوزهای مکرر و تضمین پایبندی به منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ سال ۲۰۰۶، اتخاذ کند.

وزارت خارجه لبنان همچنین خاطرنشان کرد در حالی که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در واشنگتن در جریان است، هدف قرار دادن نیروهای ارتش لبنان از سوی اسرائیل به طور مستقیم تلاش‌های دیپلماتیک یادشده را تضعیف می‌کند و تهدیدی برای تلاش‌ها جهت تقویت حاکمیت دولت لبنان و اعمال کامل حاکمیت آن بر تمام قلمرو کشور صرفاً از طریق نیروهای دولتی به شمار می‌رود.

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