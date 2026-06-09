هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه شهر صور/ نگرانی سازمان ملل از کوچ اجباری ساکنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تنشها و حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. در حالی که شامگاه دوشنبه حملات هوایی به شهر صور دستکم پنج شهید بر جای گذاشت، ارتش رژیم صهیونیستی امروز نخستین هشدار رسمی برای تخلیه این شهر را صادر کرد. هشداری که محلههای مسیحینشین، چند اردوگاه و مناطق مسکونی اطراف شهر صور را نیز در بر میگیرد و از ساکنان خواسته شده است به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تلآویو بر تشدید عملیات نظامی خود علیه حزبالله تأکید دارد. اقدامی که با تهدیدهای ایران برای پاسخ به نقض توافق آتشبس، همراه شده است.
اسرائیل: حملات علیه حزبالله ادامه خواهد یافت
«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم به عملیات خود در لبنان علیه حزبالله ادامه خواهد داد.
او گفت: ارتش اسرائیل به فعالیتهای خود در لبنان علیه حزبالله ادامه میدهد و در پاسخ به هر حملهای که شهرکهای شمالی اسرائیل را هدف قرار دهد، ضاحیه جنوبی بیروت را مورد حمله قرار خواهد داد.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت لبنان، شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته تاکنون به ۳ هزار و ۶۳۷ شهید و ۱۱ هزار و ۱۸۸ زخمی رسیده است. تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ شهروند لبنانی شهید و ۱۱۶ شهروند دیگر زخمی شدهاند.
عون: مذاکرات با اسرائیل بر توافق عدم تعرض متمرکز است
در همین حال، «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان، اعلام کرد که مذاکرات جاری با رژیم صهیونیستی در حال حاضر بر دستیابی به توافقی برای عدم تعرض متمرکز شده است.
او بار دیگر تأکید کرد که پیش از دستیابی به توافقی که به جنگ پایان دهد، حاضر به دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، نخواهد بود.
عون همچنین گفت که لبنان آماده ادامه مذاکرات با میانجیگری آمریکا است، زیرا گزینه دیگری در اختیار ندارد و تلاش میکند از تمایل شخصی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ استفاده کند.
تأثیر توافق احتمالی ایران و آمریکا بر منطقه
رئیسجمهور لبنان همچنین درباره روابط کشورش با ایران گفت: لبنان خواهان روابطی خوب با ایران بر پایه احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی است.
او افزود که هرگونه توافق احتمالی میان آمریکا و ایران، چه مثبت و چه منفی، بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
به گفته عون، ثبات منطقه در نتیجه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آسیب دیده و امیدوار است این جنگ هرچه زودتر پایان یابد، زیرا پیامدهای امنیتی آن سراسر منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نگرانی سازمان ملل از کوچ اجباری در جنوب لبنان
در حوزه انسانی، سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تنشها در لبنان ابراز نگرانی کرده است.
«فرحان حق» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه اعلام کرد که ارتش اسرائیل دستور تخلیه ۱۷ شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرده است.
او با تأکید بر اینکه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی نباید هدف حملات قرار گیرند، افزود: ما نسبت به پیامدهای ویرانگر این درگیری برای غیرنظامیان عمیقاً نگران هستیم.
تردید درباره قانونی بودن دستورهای تخلیه
سخنگوی سازمان ملل همچنین تصریح کرد که دستور جدید ارتش اسرائیل برای تخلیه ۱۷ منطقه در جنوب لبنان، عملاً به معنای جابهجایی اجباری ساکنان است و درباره انطباق آن با قوانین بینالمللی بشردوستانه تردیدهای جدی وجود دارد.
به گفته او، این اقدام میتواند پرسشهایی را درباره رعایت اصول حقوق بینالملل در جریان درگیریهای جاری مطرح کند. بهویژه در شرایطی که هزاران غیرنظامی در مناطق هدف حملات زندگی میکنند و گزینههای محدودی برای جابهجایی در اختیار دارند.
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