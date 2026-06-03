به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به آنچه «نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان» خوانده، بامداد چهارشنبه تجمعی از نیروهای ارتش اسرائیل را در اطراف شهرک البیاضه هدف حمله راکتی قرار داده است.

در بیانیه شماره یک که روز چهارشنبه ۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری) منتشر شد، آمده است: «در دفاع از لبنان و ملت آن و در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و تجاوزات علیه روستاهای جنوب لبنان که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۳:۳۰ بامداد تجمعی از نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در اطراف شهرک البیاضه در جنوب لبنان با شلیک چند فروند موشک هدف قرار دادند.»

این بیانیه با آیاتی از قرآن کریم آغاز و پایان یافته و تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب پاسخ به حملات اخیر اسرائیل انجام شده است. ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی رسمی به این بیانیه نشان نداده است.

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