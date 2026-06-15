به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «کریس کونز» سناتور دموکرات ایالت دلاور با واکنش نسبت به توافق ایران و آمریکا، گفت همچنان پرسش‌های متعددی درباره جزئیات آن باقی مانده است؛ تاکنون این جنگ اختیاری فقط موجب شده است نیروهای نظامی و غیرنظامیان آمریکایی امنیت کمتری داشته باشند و بسیاری از پرسش‌های کلیدی نیز همچنان بی‌پاسخ یا بدون رسیدگی باقی بمانند.

وی در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس ادامه داد: «این واقعیت که هنوز هیچ متن توافقی منتشر نشده و روایت دربارۀ توافق متفاوت است، نشان می‌دهد که باید فوراً متن این توافق را مشاهده کنیم.»

همزمان، «کریس مورفی» سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، توافق اخیر را «تسلیم در برابر ایران» توصیف کرد، اما در عین حال گفت آمریکا باید از این وضعیت خرسند باشد؛ چراکه هرچه بیشتر این جنگ غیرقانونی ادامه پیدا می‌کرد، واشنگتن ضعیف‌تر می‌شد.

این سناتور آمریکایی همچنین خاطرنشان کرد تنها امتیازی که ایران در این توافق داده، بازگشایی تنگه هرمز بوده است؛ آبراهی که پیش از آغاز درگیری‌ها نیز باز بود!

وی همچنین استدلال کرد که ایران پیش‌تر نیز در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) متعهد شده بود به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نکند؛ توافقی که دونالد ترامپ بعدها از آن خارج شد!

اظهارات این سناتورهای دموکرات در ادامه موج انتقادهای مقامات ایالات متحده از جنگ علیه ایران مطرح می‌شود؛ انتقادهایی که جنگ اخیر را فاقد دستاورد راهبردی برای واشنگتن می‌دانند.

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