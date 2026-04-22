به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از نویسندگان روزنامه فایننشال تایمز معتقد است که افکار عمومی آمریکا و مواضع نخبگان سیاسی این کشور نسبت به اسرائیل در دوران نخستوزیری بنیامین نتانیاهو بهویژه در میان جوانان و در داخل حزب دموکرات، دچار تحولی بنیادین شده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، «ادوارد لوس» نویسنده این مقاله، میگوید که کاهش همدلی آمریکاییها با اسرائیل از سال ۱۹۹۵ میلادی و پس از ترور «اسحاق رابین» نخستوزیر اسرائیل، آغاز شد.
به باور نویسنده، آن رویداد نقطه عطفی بود که اسرائیل را به سمت گرایشهای سیاسی راستگرایانهتر سوق داد؛ موضوعی که تا حدی توضیح میدهد چرا نسلهای جوان آمریکایی امروز بیش از نسلهای پیشین با فلسطینیها همدلی میکنند.
او به تغییرات چشمگیر در افکار عمومی آمریکا اشاره میکند و مینویسد که نظرسنجیها نشان میدهد اکنون اکثریت آمریکاییها نگاه منفیتری به اسرائیل دارند و این روند در میان جوانان پررنگتر است.
بر اساس این نظرسنجیها، سهچهارم افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله در آمریکا بیش از اسرائیلیها با فلسطینیها همدلی دارند؛ مسئلهای که بیانگر تغییری نسلی است و احتمالاً در گذر زمان عمیقتر خواهد شد.
بسیاری از آمریکاییها دیگر اسرائیل را همچون داوود در برابر جالوت نمیبینند، بلکه آن را با آنچه نویسنده، نظامیگری افراطی مینامد، پیوند میزنند.
احتمال تنش
نویسنده بعید نمیداند این تحولات پیامدهای سیاسی از جمله افزایش تنش میان اسرائیل و دولت کنونی آمریکا نیز داشته باشد، بهویژه اگر دونالد ترامپ برای پایان دادن به تنشهای فعلی به دنبال توافقی با ایران باشد.
به نوشته او، احتمالاً اسرائیل با چنین توافقی مخالفت خواهد کرد و این مسئله میتواند اصطکاک سیاسی تازهای ایجاد کند.
این مقاله تأکید میکند که نقش نتانیاهو در سوق دادن آمریکا به درگیری نظامی با ایران، محسوس بوده است، هرچند تصمیم نهایی در اختیار ترامپ قرار دارد.
همین برداشت موجب افزایش انتقادها از اسرائیل و پیچیدهتر شدن بحث درباره گروههای لابی حامی آن در آمریکا شده و ممکن است باعث فاصله گرفتن بخشهای بیشتری از جامعه آمریکا از اسرائیل شود.
تغییر در حزب دموکرات
این تحول از درون حزب دموکرات آمریکا آغاز شده است؛ جایی که ۴۰ نفر از ۴۷ سناتور دموکرات اخیراً به جلوگیری از فروش سلاح آمریکایی به اسرائیل رأی دادند؛ اقدامی که تصور آن تا چند سال پیش دشوار بود.
همچنین شماری از چهرههای دموکرات آمریکا در حال فاصله گرفتن از اسرائیل هستند. «رام امانوئل» سیاستمدار یهودیتبار آمریکایی، خواستار پایان کمک سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل شده و گفته است اسرائیل میتواند مانند هر متحد دیگری تسلیحات مورد نیاز خود را خریداری کند.
برخی سیاستمداران آمریکایی حتی پیشنهاد دادهاند اگر اسرائیل قوانین جنگ را نقض کند، تحریم تسلیحاتی علیه آن اعمال شود.
لوس میگوید عمق این تغییر آنجاست که شخصیتهایی که در گذشته از حامیان سنتی اسرائیل بودند، اکنون مواضعی انتقادیتر اتخاذ کردهاند.
مرحلهای مبهم و پرچالش
در نگاه به آینده، نویسنده بر پیامدهای تنش با ایران تمرکز میکند و معتقد است ترامپ ممکن است به دنبال توافقی دیپلماتیک با ایران مشابه توافق هستهای سال ۲۰۱۵ باشد که در دوران باراک اوباما حاصل شد و نتانیاهو بهشدت با آن مخالفت کرده بود.
به گفته نویسنده، هر توافق تازهای احتمالاً با مخالفت اسرائیل روبهرو خواهد شد؛ بهویژه اگر برنامه موشکی ایران و روابط منطقهای تهران را در بر نگیرد.
چنین وضعیتی میتواند به برخورد اولویتها میان واشنگتن و تلآویو منجر شود.
لوس در پایان نتیجه میگیرد که نتانیاهو با چالشهای پیچیدهای روبهروست، زیرا در کوتاهمدت به حمایت ترامپ متکی است، اما روند کلی سیاست آمریکا در حال تغییر است.
او مینویسد: فردی که پس از ترامپ روی کار خواهد آمد، احتمالاً برخوردی کمگرمتر خواهد داشت؛ نشانهای از اینکه روابط بلندمدت آمریکا و اسرائیل ممکن است وارد مرحلهای مبهمتر و دشوارتر شود.
