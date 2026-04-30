سناتور آمریکایی: جنگ ترامپ علیه ایران نتیجه ناتوانی او در مذاکره است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور «کریس ون‌هالن» با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران، تأکید کرد که تصمیم او برای لغو توافق هسته‌ای زمینه‌ساز جنگ فعلی شده است.

ون‌هالن یادآور شد که خود ترامپ پیش‌تر گفته بود «رئیس‌جمهوری که توان مذاکره ندارد، با ایران جنگ آغاز خواهد کرد».

وی گفت: جنگ ایران نتیجه ناتوانی ترامپ در مذاکره و تصمیمش برای پاره‌کردن توافقی است که در دوره اوباما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد.

ون‌هالن هشدار داد تداوم این سیاست، آمریکا را در مسیر یک درگیری بی‌پایان با ایران قرار داده است.

