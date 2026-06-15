به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق، با استقبال از توافق ایران و آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این توافق سرآغاز صلحی پایدار و پایان درگیری‌ها در منطقه باشد.

طبق اعلام دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق، حکیم ضمن قدردانی از تلاش کشورهای میانجی، به‌ویژه پاکستان و قطر، در فراهم‌سازی زمینه این توافق، تأکید کرد: امیدوارم این گام به کاهش تنش‌ها، پایان درگیری‌ها و استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود.

وی همچنین این توافق را فرصتی برای حرکت منطقه به سوی آرامش و ثبات بیشتر دانست.

بر اساس بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد منتشر شد، طبق توافقات انجام‌شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به‌صورت فوری و دائمی متوقف شده و محاصره دریایی ایران نیز به‌طور کامل پایان می‌یابد.

همچنین شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، بامداد دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دستیابی ایران و آمریکا به توافق صلح خبر داد و اعلام کرد که دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی را پذیرفته‌اند. به گفته وی، مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس برگزار خواهد شد.

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