خشم مقام اسرائیلی از توافق ایران و آمریکا: تمام دستاوردهایمان محو شد!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یائیر گولان، رئیس حزب دموکراتهای اسرائیل، در واکنش به توافق ایران و آمریکا، امروز را صبح سختی برای اسرائیل خواند و اظهار داشت شهروندان اسرائیل با توافقی بین ایالات متحده و ایران بیدار میشوند که بدون توجه به اسرائیل انجام شده است.
وی افزود: در یک امضای واحد، دستاوردهای نظامی به اصطلاح عظیم که با شجاعت خلبانان و خون جنگجویان به دست آمده، محو شد؛ در حالی که نتانیاهو در کنار ایستاده بود؛ ضعیف، بیمار، منزوی و بیتأثیر.
این مقام اسرائیلی با ابراز خشم شدید از دونالد ترامپ تأکید کرد: رئیسجمهور آمریکا توافقی امضا میکند که میلیاردها دلار به ایران تزریق میکند، زیرساختهای هستهای را دستنخورده نگه میدارد و قدرت بالستیک را بدون تغییر رها میکند.
وی با بازنده خواندن مطلق نتانیاهو گفت: این خلاصه سالهای طولانی شکست است. نتانیاهو مردی است که سالها به عموم مردم تصویر دروغینی از «آقای امنیت» ارائه داد، و در واقع به پدرِ بزرگترین شکست استراتژیک در تاریخ اسرائیل تبدیل شد. مردی که مفهوم «حماس یک دارایی است» را ساخت، اجازه انتقال پول قطری را داد، عرصه دیپلماتیک را رها کرد، اتحادهای اسرائیل را از هم پاشید و آن را در لحظه حقیقت تنها گذاشت!
یائیر گولان ادامه داد: نتانیاهو، کسی که «پیروزی مطلق» را وعده داد، دورهاش را به پایان میرساند در حالی که دشمنان اسرائیل قویتر شدهاند، اسرائیل ضعیفتر شده، و بازدارندگی که با خون جنگجویان ما ساخته شده، پیش چشمان ما فرسوده میشود.
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