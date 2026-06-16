دبیرکل کتائب سیدالشهداء(ع) عراق: فرزندان مقاومت هرگز تن به سازش نخواهند داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل کتائب سیدالشهداء(ع) عراق با تاکید بر اینکه امروز فریاد «فُزنا و رَبِّ الکعبه» در سراسر جبهه مقاومت طنینانداز شده است، تصریح کرد: با تحقق «وعده صادق» و پیروزی تاریخی ایران، بار دیگر ثابت شد که فرزندان مقاومت هرگز تن به سازش نخواهند داد و بر عهد خود با شهیدان خامنهای و نصرالله استوارند.
ابوآلاء الولائی در پیامی حماسی که در آستانه اعلام توافق بین تهران و واشنگتن که در شبکه ایکس منتشر شد، با اشاره به جایگاه رفیع ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان اظهار داشت: ما امروز در قلب یک رویداد بزرگ تاریخی هستیم؛ مقاومت اسلامی عراق با مجاهدت در مسیر دشوارِ "ذاتالشوکه"، صفحهای درخشان در این پیروزی رقم زد و نقش خود را با حروفی از نور در تاریخ عزت امت اسلامی به ثبت رساند.
وی اراده پولادین مجاهدان را عامل اصلی عبور از سختترین گردنهها دانست و افزود: صبر و استقامت رزمندگان سرانجام به بار نشست و با دستیابی به اهداف عالیه، وعده صادق محقق گردید.
دبیرکل کتائب سیدالشهداء(ع) در ادامه با تجدید میثاق با فرماندهان شهید مقاومت تأکید کرد: خطاب به شهید بزرگوار امام خامنهای و گوهر لبنان شهید سیدحسن نصرالله و تمامی شهدای این راه مبارک اعلام میکنیم که بر همان نهج ثابتقدم هستیم و کمترین عقبنشینی یا سازشی در قاموس ما وجود ندارد.
الولائی در پایان، پیام خود را با همان کلامِ فتحگونه به پایان برد: «فُزنا و رَبِّ الکعبة»؛ به پروردگار کعبه سوگند که رستگار شدیم.
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