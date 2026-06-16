به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، به مناسبت آغاز سال نو هجری در پیامی اعلام کرد که لبنان در شرایطی بسیار حساس و استثنایی به سر می‌برد و منطقه نیز با تحولات و چالش‌های شتاب‌گرفته‌ای روبه‌روست که از همه طرف‌ها بالاترین سطح هوشیاری و مسئولیت‌پذیری را می‌طلبد.

او تأکید کرد که در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری، لبنانی‌ها باید به‌عنوان یک الگوی ملی ویژه، وحدت خود را تحکیم کنند، پیرامون نهادهای دولت گرد آیند و همبستگی انسانی و ملی خود را برای مقابله با خطرات پیشِ‌رو افزایش دهند؛ امری که به گفته او برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات لبنان ضروری است.

عون همچنین ابراز امیدواری کرد که تحولات اخیر بتواند به پایان رنج مردم لبنان، آزادی سرزمین‌های اشغالی و تحقق خواسته‌های لبنانی‌ها برای عزت، کرامت و آرامش بینجامد.

در ادامه، رئیس‌جمهور لبنان در کاخ بعبدا با نواف سلام، نخست‌وزیر این کشور، دیدار و درباره تحولات داخلی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. بنا بر اعلام ریاست‌جمهوری، دو طرف در این دیدار به توافق اخیر میان ایران و آمریکا و بازتاب‌های آن پرداختند و آن را عاملی مثبت برای کاهش تنش‌ها در منطقه و حرکت به‌سوی راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دانستند.

همچنین در این نشست، مقدمات دور بعدی مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است هفته آینده در واشنگتن برگزار شود، بررسی شد. عون و سلام بر موضع ثابت لبنان در این مذاکرات تأکید کردند؛ موضعی که شامل توقف کامل درگیری‌ها، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی، استقرار ارتش لبنان تا مرزهای بین‌المللی، بازگشت اسیران لبنانی و آغاز روند بازسازی است.

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