به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، عضو فراکسیون “وفاداری به مقاومت” در پارلمان لبنان، در سخنرانی خود در مراسمی که به مناسبت یادبود یکی از شهدای مقاومت در بیروت برگزار شد، مقامات لبنانی را به دلیل اتکا به “گزینه‌های موهوم” مبنی بر کمک آمریکا و فشار آن کشور بر اسرائیل، مورد انتقاد قرار داد. وی تصریح کرد که فشار مؤثر بر دشمن اسرائیلی، نه از طریق واشنگتن، بلکه از طریق مذاکرات “اسلام‌آباد” صورت گرفته است. عزالدین از مقامات لبنانی خواست تا به مردم خود و گزینه‌هایی که در میدان مقاومت موفق بوده‌اند، بازگردند و راهبرد سیاسی خود را اصلاح کرده و روابط خود را با بخش بزرگی از جامعه تقویت کنند.

این نماینده مجلس همچنین بر لزوم دستیابی به “تفاهم ملی داخلی” به عنوان ضامن اصلی ثبات، امنیت و صلح اجتماعی در لبنان تاکید کرد. عزالدین با اشاره به پیامدهای تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران و مذاکرات اسلام‌آباد، سه نکته کلیدی را برشمرد: نخست، پیروزی استراتژیک ایران به دلیل پایداری و اتحاد مردمی؛ دوم، شکست و انزوای نتانیاهو که در تحقق اهداف منطقه‌ای خود ناکام مانده است؛ و سوم، شکست ترامپ در تحقق وعده‌هایش، به ویژه در خصوص تنگه هرمز.

در مجموع، اظهارات عزالدین نشان‌دهنده رویکرد حزب‌الله و متحدانش در قبال مسائل منطقه‌ای و داخلی لبنان است که بر استقلال عمل، مقاومت و اتکا به توانمندی‌های داخلی تاکید دارد و هرگونه امید بستن به قدرت‌های خارجی، به ویژه آمریکا، را غیرواقع‌بینانه و زیان‌بار می‌داند. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که لبنان همچنان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند.

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