به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی، به نظر می‌رسد که ریاست جمهوری لبنان، میشل عون، در حال بازنگری در استراتژی خود برای دستیابی به دولتی قدرتمند و مستقل است. تلاش برای ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم با ایران، نشان از تلاش او برای یافتن «حاشیه‌هایی فراتر از دامنه نفوذ آمریکا» دارد.

این رویکرد جدید، که در آن تهران از طریق نهادهای رسمی لبنان، و نه صرفاً از طریق حزب‌الله، مورد خطاب قرار می‌گیرد، تلاشی است برای گنجاندن مجدد پرونده ایران در چارچوب نهادهای دولتی. این اقدام، در صورت تحقق، می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش واقعیت نفوذ ایران در منطقه، بدون تسلیم محض به این واقعیت یا واگذاری کامل نقش میانجی‌گری به حزب‌الله باشد.

عون در این مسیر، نه به دنبال اعطای مشروعیت دائمی به سلاح مقاومت است و نه می‌خواهد به اسرائیل در ازای خلع سلاح، پاداش سیاسی بدهد. او دریافته است که تجاوز مداوم اسرائیل، نه تنها حزب‌الله، بلکه دولت لبنان را نیز در صورت ناتوانی در دفاع از تمامیت ارضی، تضعیف می‌کند. همچنین، او آگاه است که مذاکرات بدون پشتوانه اتحاد داخلی و توازن قوا، می‌تواند به ابزاری برای تداوم قیمومیت بر تصمیم‌گیری لبنان تبدیل شود.

بنابراین، چالش اصلی پیش روی عون این است که آیا می‌تواند این بازنگری استراتژیک را به یک «سیاست ملی منسجم» تبدیل کند؟ سیاستی که ابتدا به «پایان تجاوز» بینجامد و سپس با ایجاد «استراتژی ملی واحد» تحت چتر حمایتی دولت، لبنان واحد را در برابر تهدیدات محافظت نماید. این امر نیازمند درک موازنه قدرت داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های موجود برای بازگرداندن حاکمیت و ثبات به لبنان است.

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