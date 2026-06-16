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عون؛ در جستجوی راه‌های نوین برای دولت‌سازی در لبنان؛ تنش‌زدایی از طریق تهران؟

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶
کد مطلب: 1827977
عون؛ در جستجوی راه‌های نوین برای دولت‌سازی در لبنان؛ تنش‌زدایی از طریق تهران؟

ر چرخشی راهبردی، میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، در حال عبور از دکترین سنتی خود مبنی بر “تقابل مستقیم با سلاح غیردولتی” به سمت الگویی واقع‌گرایانه در حکمرانی است. او با بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک مستقیم با تهران از طریق مجاری رسمی و پیوند زدن مسئله سلاح به خروج نیروهای اشغالگر، عملاً در حال بازپس‌گیری ابتکار عمل از دست فشارهای خارجی است تا دولت را از جایگاه یک “ابزار فشارِ تحمیلی” به یک “بازیگرِ طرفِ توازن” ارتقا دهد؛ تغییری که اگرچه با هدف پایان‌بخشی به بحران لبنان طراحی شده، اما در فضای پرتنش کنونی، بقای سیاسی دولت را با آزمونی دشوار میان مطالبات واشنگتن و ضرورت‌های امنیت ملی روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی، به نظر می‌رسد که ریاست جمهوری لبنان، میشل عون، در حال بازنگری در استراتژی خود برای دستیابی به دولتی قدرتمند و مستقل است. تلاش برای ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم با ایران، نشان از تلاش او برای یافتن «حاشیه‌هایی فراتر از دامنه نفوذ آمریکا» دارد.

این رویکرد جدید، که در آن تهران از طریق نهادهای رسمی لبنان، و نه صرفاً از طریق حزب‌الله، مورد خطاب قرار می‌گیرد، تلاشی است برای گنجاندن مجدد پرونده ایران در چارچوب نهادهای دولتی. این اقدام، در صورت تحقق، می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش واقعیت نفوذ ایران در منطقه، بدون تسلیم محض به این واقعیت یا واگذاری کامل نقش میانجی‌گری به حزب‌الله باشد.

عون در این مسیر، نه به دنبال اعطای مشروعیت دائمی به سلاح مقاومت است و نه می‌خواهد به اسرائیل در ازای خلع سلاح، پاداش سیاسی بدهد. او دریافته است که تجاوز مداوم اسرائیل، نه تنها حزب‌الله، بلکه دولت لبنان را نیز در صورت ناتوانی در دفاع از تمامیت ارضی، تضعیف می‌کند. همچنین، او آگاه است که مذاکرات بدون پشتوانه اتحاد داخلی و توازن قوا، می‌تواند به ابزاری برای تداوم قیمومیت بر تصمیم‌گیری لبنان تبدیل شود.

بنابراین، چالش اصلی پیش روی عون این است که آیا می‌تواند این بازنگری استراتژیک را به یک «سیاست ملی منسجم» تبدیل کند؟ سیاستی که ابتدا به «پایان تجاوز» بینجامد و سپس با ایجاد «استراتژی ملی واحد» تحت چتر حمایتی دولت، لبنان واحد را در برابر تهدیدات محافظت نماید. این امر نیازمند درک موازنه قدرت داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های موجود برای بازگرداندن حاکمیت و ثبات به لبنان است.

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