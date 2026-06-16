رختکن تیم ملی مزین به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید محمدزاده + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رختکن تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید امیرحسین محمدزاده مزیّن شد.

شهید محمدزاده در اغتشاشات دی ماه سال گذشته به شهادت رسید. پدر این شهید روایت کرده او در راه حضور در هیئت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

گفتنی است ماه پیش در آستانه اعزام به ترکیه برای آماده‌سازی جام جهانی، امیرقلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به مسجد جمکران مشرف شد و با حجت‌الاسلام والمسلیمن اجاق‌نژاد، تولیت این آستان مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار پرچم آستان مقدس مسجد جمکران به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اهدا شده بود.

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