  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

رختکن تیم ملی مزین به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید محمدزاده + عکس

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱
کد مطلب: 1827725
رختکن تیم ملی مزین به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید محمدزاده + عکس

رختکن تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار مقابل نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس مزین به پرچم مقدس جمکران و تصویری از شهید امیر حسین محمدزاده شد که در اغتشاشات دی‌ماه به شهادت رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رختکن تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با نیوزیلند در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید امیرحسین محمدزاده مزیّن شد.

شهید محمدزاده در اغتشاشات دی ماه سال گذشته به شهادت رسید. پدر این شهید روایت کرده او در راه حضور در هیئت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

گفتنی است ماه پیش  در آستانه اعزام به ترکیه برای آماده‌سازی جام جهانی، امیرقلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به مسجد جمکران مشرف شد و با حجت‌الاسلام والمسلیمن اجاق‌نژاد، تولیت این آستان مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد.

 در این دیدار پرچم آستان مقدس مسجد جمکران به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اهدا شده بود.

رختکن تیم ملی مزین به به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید محمدزاده + عکس

رختکن تیم ملی مزین به به پرچم مسجد مقدس جمکران و تصویری از شهید محمدزاده + عکس

.............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha