به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه مجموعهای جدید از محدودیتها و تصمیمات سختگیرانه را برای مراسم عزاداری محرم و عاشورا ابلاغ کرد که در چارچوب تشدید فشارها و محدودیتهای امنیتی بر برگزاری آیینهای مذهبی ارزیابی میشود.
این تصمیمات جدید با هدف محدود کردن مظاهر عزاداری عاشورا و کاهش جلوههای سنتی و تاریخی مراسم در حسینیهها و موکب ها اتخاذ شده و نشاندهنده تداوم رویکرد امنیتی حکومت در قبال فعالیتهای مذهبی همزمان با فرارسیدن ایام محرم است.
بر اساس این دستورالعملها، برگزارکنندگان موظف شدهاند تمامی مراسم و دستههای عزاداری را حداکثر تا ساعت ۱۲ شب به پایان برسانند. همچنین نصب و برافراشتن هرگونه پرچم، بیرق و نمادهای حسینی در خارج از محدوده بسته حسینیهها و موکب ها ممنوع اعلام شده است.
در همین راستا، نهادهای امنیتی مسئولان مناطق و روستاهای بحرین را نیز ملزم کردهاند مراسم سنتی برافراشتن پرچم که هر ساله به مناسبت آغاز ماه محرم برگزار میشد، لغو کنند. مقامات بحرینی این ممنوعیت را با این ادعا توجیه کردهاند که این مراسم یک سنت وارداتی و بیگانه با جامعه بحرین است.
این تصمیمات همچنین شامل ممنوعیت کامل نصب یا آویختن تصاویر علمای دینی، اعم از بحرینی و غیر بحرینی، زنده یا درگذشته، در مجالس عزاداری میشود؛ اقدامی که از نگاه منتقدان، تلاشی برای حذف نمادهای فکری و مذهبی از فضای عمومی و ادامه محدودیتها علیه جلوههای هویتی و اعتقادی جامعه شیعی بحرین به شمار میرود.
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