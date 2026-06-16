به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در این پیام با ادای احترام به کشته‌شدگان و مجروحان مناطق جنوب، ضاحیه و بقاع لبنان، از فداکاری‌های آنان در مقابله با اسرائیل تمجید کرد. وی با بهره‌گیری از مفاهیم و نمادهای عاشورا، مقاومت را ادامه راه امام حسین(ع) دانست و تأکید کرد که مردم این مناطق با ایثار و جانفشانی از لبنان دفاع کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ همزیستی و مشارکت میان تمامی طوایف لبنان تأکید کرد و گفت که شیعیان، مسیحیان، اهل سنت و دروزی‌ها باید در چارچوب یک شراکت ملی پایدار در کنار یکدیگر زندگی کنند. قبلان همچنین دخالت‌های خارجی و وابستگی برخی جریان‌های سیاسی به قدرت‌های بیرونی را از عوامل اصلی بحران‌های لبنان دانست.

مفتی جعفری ممتاز لبنان خواستار اصلاح ساختار سیاسی کشور و تقویت نظام تصمیم‌گیری توافقی شد و هشدار داد که انحصارطلبی و استبداد سیاسی می‌تواند ثبات لبنان را تهدید کند. او همچنین مخالفت خود را با هرگونه مذاکره یا روندی که به گفته وی به نفع اسرائیل باشد، اعلام کرد و بر حفظ حاکمیت ملی لبنان تأکید ورزید.

قبلان با اشاره به نقش مقاومت در دهه‌های گذشته، اظهار داشت که در نبود آمادگی ساختارهای رسمی برای دفاع از کشور، نیروهای مقاومت مسئولیت مقابله با تهدیدات را بر عهده گرفته‌اند. وی افزود که امنیت پایدار لبنان مستلزم تدوین راهبرد دفاع ملی است که در آن ارتش و مقاومت در قالب یک چارچوب ملی و مستقل از فشارهای خارجی همکاری کنند.

وی در پایان با تقدیر از خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و حامیان مقاومت، بر نقش حزب‌الله و جنبش امل در جامعه شیعی لبنان تأکید کرد و این دو جریان را از ارکان اصلی حفظ منافع شیعیان و حاکمیت لبنان دانست. قبلان همچنین بر تداوم حمایت از وحدت ملی، صلح داخلی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

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