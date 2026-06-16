هشدار حماس نسبت به سیطره‌ رژیم صهیونیستی بر الخلیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای درباره اظهارات و اقدامات «بتزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، درباره تکمیل روند سیطره بر شهر الخلیل هشدار داد و آن را تشدیدی بی‌سابقه در عرصه سیاسی و میدانی با هدف تثبیت اشغالگری و سرقت اراضی کرانه باختری دانست.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» عنوان کرد، این اقدامات افراطی رژیم صهیونیستی تلاشی ناکام برای گسترش کنترل بر شهر الخلیل و مناطق اطراف آن در چارچوب یک پروژه استعماری است که هدف آن تحمیل حاکمیت صهیونیستی بر سراسر کرانه باختری، مشروعیت‌بخشی به شهرک‌سازی و تسریع روند الحاق و کوچاندن فلسطینیان است.

جنبش حماس افزود: تمامی این اقدامات و تلاش‌ها هرگز نخواهد توانست واقعیت تاریخی و جغرافیایی استان الخلیل و هویت ریشه‌دار فلسطینی آن را تغییر دهد و شهر الخلیل و سراسر سرزمین فلسطین همچنان در برابر پروژه‌های یهودی‌سازی و اشغالگری پایدار خواهند ماند.

حماس همچنین از ملت فلسطین خواست با پایبندی بیشتر به سرزمین و اصول ملی، همه ابزارهای مقابله و تحرکات مردمی در مخالفت با طرح‌های الحاق و شهرک‌سازی را گسترش دهند و تمامی اشکال مقاومت را برای مقابله با این سیاست‌ها فعال کنند.

این جنبش در پایان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را بر عهده گیرند و برای متوقف کردن سیاست‌های اشغالگرانه و فاشیستی رژیم صهیونیستی که هیچ توجهی به حقوق، معاهدات و قوانین بین‌المللی ندارد، فوراً اقدام کنند.

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