بورگنستوک؛ چرا این بهشت کوهستانی سوئیس میزبان توافق آمریکا و ایران شد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر فراز کوهی مشرف به دریاچه معروف «لوسرن» و در میان قله‌های آلپ سوئیس، منطقه «بورگنستوک» قرار دارد. جایی که سال‌ها محل دیدارهای مهم سیاسی و مذاکرات حساس، دور از شلوغی پایتخت‌ها بوده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این منطقه سوئیسی آماده می‌شود تا میزبان مراسم رسمی امضای توافق میان آمریکا و ایران باشد. توافقی که با میانجی‌گری پاکستان شکل گرفته و ممکن است نقطه مهمی در مسیر روابط پرتنش دو کشور باشد.

بورگنستوک تنها یک منطقه گردشگری لوکس با هتل‌های مجلل و امکانات رفاهی پیشرفته نیست، بلکه سابقه‌ای طولانی در میزبانی نشست‌های سیاسی و مذاکرات پشت درهای بسته دارد و نام آن در سال‌های گذشته با گفت‌وگوهای حساس بین‌المللی گره خورده است.

بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، این منطقه برای برگزاری مراسم امضای توافق در روز جمعه هفته جاری انتخاب شده است. این تصمیم پس از گفت‌وگوهای گسترده میان آمریکا، ایران و میانجی‌های قطری و پاکستانی گرفته شد و دولت سوئیس نیز مسئول آماده‌سازی شرایط برگزاری این مراسم شده است.

آرامش، امنیت و دوری از هیاهو

انتخاب بورگنستوک فقط یک انتخاب مکانی نیست. این منطقه ویژگی‌هایی دارد که آن را برای مذاکرات حساس مناسب کرده است.

این اقامتگاه که در منطقه‌ای وسیع با هتل‌ها، سالن‌های نشست و امکانات حرفه‌ای قرار دارد، طی سال‌های گذشته به محلی برای گفت‌وگوهای پیچیده سیاسی تبدیل شده است. گفت‌وگوهایی که نیازمند امنیت، آرامش و محرمانه ماندن هستند.

بورگنستوک پیش از این نیز میزبان رویدادهای مهم صلح بوده است. در سال ۲۰۰۲، توافق آتش‌بس میان دولت سودان و جنبش خلق برای آزادی سودان درباره منطقه جبال النوبه در این محل امضا شد. توافقی که آن زمان گامی مهم در مسیر صلح سودان به شمار می‌رفت.

در سال ۲۰۰۴ نیز این منطقه میزبان مذاکرات مهم درباره آینده قبرس با نظارت سازمان ملل بود. میانجی‌های بین‌المللی این مکان آرام و دور از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای را محیطی مناسب برای بررسی یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های منطقه مدیترانه شرقی می‌دانستند.

در سال‌های بعد، بورگنستوک همچنان میزبان نشست‌های سیاسی و اقتصادی مهم باقی ماند. از جمله نشست‌هایی که با حضور چهره‌های برجسته سیاسی و اقتصادی جهان برگزار شد.

در سال ۲۰۲۴ نیز دولت سوئیس این منطقه را برای میزبانی نشست بین‌المللی صلح اوکراین انتخاب کرد. نشستی که با حضور ده‌ها کشور و سازمان جهانی برگزار شد و بار دیگر جایگاه بورگنستوک را در دیپلماسی جهانی پررنگ کرد.

فراتر از یک منطقه گردشگری

دلیل جذابیت بورگنستوک فقط امکانات رفاهی یا موقعیت زیبای آن نیست. این منطقه از اعتبار سوئیس به عنوان کشوری بی‌طرف و محل سنتی میانجی‌گری‌های جهانی نیز بهره می‌برد.

قرار گرفتن در ارتفاعات، فاصله از مناطق شلوغ، کنترل امنیتی بالا و امکان ایجاد فضای خصوصی باعث شده است که این مکان برای دیدارهای حساس سیاسی انتخاب مناسبی باشد.

بورگنستوک محیطی فراهم می‌کند که طرف‌های مذاکره‌کننده بتوانند دور از فشار افکار عمومی و رسانه‌ها درباره موضوعات پیچیده گفت‌وگو کنند.

جایگاهی ویژه در دیپلماسی جهانی

با نزدیک شدن به زمان امضای توافق آمریکا و ایران، بورگنستوک بار دیگر به مرکز توجه جهانی بازگشته است.

این منطقه که در طول دهه‌های گذشته میزبان مذاکرات، نشست‌ها و توافق‌های مهم بین‌المللی بوده، اکنون آماده ثبت فصل تازه‌ای در تاریخ خود است. مکانی که بارها در لحظه‌های حساس، میزبان طرف‌هایی بوده که برای رسیدن به تفاهم و پایان اختلاف‌ها دور یک میز نشسته‌اند.

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