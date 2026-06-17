به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه فارن پالسی در گزارشی با بررسی پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران، این درگیری را یک «جنگ اختیاری» توصیف کرد که به گفته این نشریه، با شکست سیاسی و نظامی گسترده برای واشنگتن پایان یافت و آثار آن برای سالهای طولانی در داخل آمریکا و عرصه بینالمللی باقی خواهد ماند.
در این گزارش آمده است که جنگ علیه ایران از منظر راهبردی حتی شکستی عمیقتر از جنگ ویتنام برای آمریکا محسوب میشود؛ زیرا نه تنها به منافع حیاتی واشنگتن آسیب وارد کرده، بلکه جایگاه جهانی این کشور را نیز تضعیف کرده است. فارن پالسی تأکید میکند که جنگ ویتنام با وجود هزینههای سنگین، مانع از تداوم نقشآفرینی آمریکا در دوران جنگ سرد نشد، اما پیامدهای جنگ با ایران متفاوت بوده است.
آشکار شدن محدودیتهای آمریکا در جنگهای طولانی
این گزارش با اشاره به تفاوتهای جنگ ایران با شکستهای نظامی پیشین آمریکا مینویسد که در این درگیری، برخلاف ویتنام، خبری از بسیج گسترده نظامی یا اعتراضات فراگیر داخلی نبود. با این حال، معیار ارزیابی شکست آمریکا نه شمار تلفات انسانی، بلکه میزان آسیب واردشده به اهداف و منافع راهبردی این کشور است.
فارن پالسی معتقد است جنگ ویتنام، با وجود تلفات گسترده، مسیر قدرت آمریکا را در نظام بینالملل تغییر نداد، اما در جنگ با ایران، واشنگتن در شرایطی ضعیفتر از زمان آغاز درگیری از میدان خارج شد. به نوشته این نشریه، عملکرد نظامی آمریکا با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته، محدودیتهای این کشور برای ورود و ادامه جنگهای طولانیمدت را آشکار کرد. همچنین هدف قرار گرفتن غیرنظامیان ایرانی، بهویژه کودکان در میناب، به یکی از نمادهای این جنگ تبدیل شد.
تداوم قدرت موشکی و سایبری ایران
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که موفقیت ایران در نفوذ به برخی سامانههای دفاعی آمریکا، پرسشهای جدی درباره توان واشنگتن برای مقابله با حملات فرسایشی و بلندمدت ایجاد کرده است.
فارن پالسی همچنین یکی از مهمترین ناکامیهای آمریکا را عدم تحقق هدف تغییر نظام سیاسی در ایران میداند. به نوشته این نشریه، جنگ نه تنها به تحقق این هدف منجر نشد، بلکه موجب تقویت انسجام و جایگاه نظام حاکم در ایران شد.
این گزارش همچنین به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل اشاره کرده و مینویسد که این عملیاتها بار دیگر محدودیتهای قدرت نظامی کلاسیک را نمایان ساخت. بهرغم حملات گسترده، برنامه موشکی ایران همچنان پابرجا ماند و به گفته نویسنده گزارش، این مسئله نشان داد که هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
کاهش اعتماد به قدرت آمریکا
فارن پالسی در ادامه با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز تأکید میکند که ایران بیش از گذشته به ظرفیت این گذرگاه راهبردی بهعنوان یک اهرم اقتصادی مؤثر در معادلات جهانی پی برده است.
این گزارش در پایان مینویسد که عقبنشینی آمریکا از خاورمیانه، همانند تجربه ویتنام، گزینهای دشوار و پرهزینه خواهد بود. از نگاه نویسنده، آمریکا اکنون در یکی از ضعیفترین وضعیتهای داخلی و خارجی خود قرار دارد، اعتماد متحدانش به توان بازدارندگی و قدرت این کشور کاهش یافته و افکار عمومی آمریکا نیز نسبت به حمایت از مداخلات نظامی جدید در خارج از مرزهای این کشور با تردید بیشتری برخورد خواهد کرد.
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