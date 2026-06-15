به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اعلام نهایی شدن تفاهم‌نامه پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این تحول دیپلماتیک و نظامی را یک دستاورد عظیم برای محور مقاومت توصیف کرد و ضمن تجلیل از نقش تهران، بر آغاز فصلی تازه در معادلات امنیتی لبنان تأکید کرد.

حزب‌الله در متن بیانیه خود با ابراز خرسندی از توقف فراگیر و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان، این توافق را نتیجه مستقیم پایداری ملت ایران و هدایت‌های راهبردی رهبری جمهوری اسلامی دانست. این جنبش با سپاس از تلاش‌های ایران برای گنجاندنِ منافع و حقوق لبنان در مذاکرات، تأکید کرد که جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایطِ جنگ و محاصره، ثابت کرد که هم‌پیمانی وفادار و تکیه‌گاهی استوار برای مقاومت و ملت لبنان است.

در بخش دیگری از این بیانیه، حزب‌الله پیامی صریح و هشدارآمیز را به سوی تل‌آویو ارسال کرد. مقاومت با اعلام اینکه وضعیت میدانی پس از توافق به هیچ وجه به شرایطِ پیش از دوم مارس باز نخواهد گشت، تصریح کرد که معادله جدیدی در رابطه با دفاع از حاکمیت کشور شکل گرفته است. به زعم حزب‌الله، مقاومت که در روزهای سختِ نبرد، توان نظامی دشمن را به چالش کشید، اکنون با همان اقتدار به عنوان «چشم بیدار کشور» عمل خواهد کرد و هرگونه تعرض به امنیت و حاکمیت لبنان را خط قرمزِ خود می‌داند که با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد.

در خصوص وضعیت داخلی لبنان و بازگشت آوارگان، حزب‌الله ضمن ستایش صبر و ایستادگی مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، از آن‌ها خواست برای تضمین امنیتِ جانی و جلوگیری از خطرات ناشی از نقض احتمالی توافق توسط اسرائیل، تا زمان دریافت توصیه‌های رسمی برای بازگشت به منازل خود، شکیبایی به خرج دهند. در این بیانیه همچنین بر تعهد قطعی برای بازسازی زیرساخت‌ها و پیگیری سرنوشت اسرا تأکید شده است.

در نهایت، حزب‌الله از تمام جریان‌های سیاسی و مسئولان دولتی لبنان دعوت کرد تا با درس گرفتن از حوادث اخیر و عبور از شرط‌بندی‌های سیاسی بی‌حاصل، به مسیر وحدت ملی بازگردند. این جنبش معتقد است که تنها راه حفظ منافع ملی و ایستادگی در برابر طمع‌ورزی‌های اسرائیل، ایجاد جبهه‌ای متحد در داخل لبنان و تکیه بر هم‌پیمانان واقعی است؛ رویکردی که به باور حزب‌الله، تضمین‌کننده امنیت و اقتدار آینده کشور خواهد بود.

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