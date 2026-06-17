با یک رأی اختلاف؛ اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران، محدود نشد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس سنای آمریکا با طرحی که هدف آن محدود کردن اختیارات نظامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، برای اقدام نظامی علیه ایران بود، مخالفت کرد.

طبق اعلام رسانه‌های آمریکایی سنا در رای‌گیری خود، پیش‌نویس طرحی را که برای کاهش و محدود کردن اختیارات فرماندهی نظامی دونالد ترامپ در قبال ایران تنظیم شده بود، رد کرد.

این طرح که با هدف محدود کردن اختیارات ترامپ، برای صدور فرمان عملیات نظامی بیشتر علیه ایران بدون تأیید مراجع قانونی کنکره تنظیم شده بود، با وجود حمایت چهار سناتور جمهوری‌خواه در کنار دموکرات‌ها، در نهایت با تفاوتی اندک و با ۴۸ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق شکست خورد.

گفتنی است این تصمیم در حالی اتخاذ شد که پیش از این، مجلس نمایندگان امریکا طرحی مشابه را با هدف کنترل و محدود کردن تحرکات و عملیات نظامی احتمالی علیه ایران به تصویب رسانده بود، اما این طرح با سد مخالفت سناتورها در مجلس سنا مواجه شد.

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