به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام دکتر محمد باقر مهدوی، دبیر پژوهش گروه مطالعات علوم انسانی جامعهالمصطفی العالمیه، با تأکید بر لزوم تفکیک میان مواضع دولتها و اراده ملتها، اظهار داشت که ملت پاکستان علیرغم فشارهای بینالمللی، همچنان در صف مقدم حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است.
وی در آغاز سخنان خود در این نشست که امروز برگزار شد، به یک نکته راهبردی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در تحلیل تحولات منطقه، «میبایست یک تفاوتی رو بین دولت و ملت پاکستان قائل بشیم». دکتر مهدوی تصریح کرد که دولتمردان کنونی این کشور به دلیل وابستگیهای سیاسی، «بلهقربانگوی آمریکا» هستند، اما در لایه زیرین جامعه، حقیقتی متفاوت جریان دارد که نشاندهنده پیوند عمیق قلبی مردم با نهضت امام خمینی (ره) و جانشین صالح ایشان است.
تغییر فاحش نگاه اهل سنت در پی جنگ رمضان؛ از تردید تا جانفشانی
دکتر مهدوی با اشاره به نتایج درخشان «جنگ رمضان» در عرصه دیپلماسی عمومی، تأکید کرد که طرفداری از نظام ضد استکباری ایران دیگر منحصر به شیعیان نیست. وی تشریح کرد: «این طرفداری منحصر در شیعیان هم نماند. بعد از این جنگی که اتفاق افتاد، نمود و بروزش بیشتر بود؛ حتی بین اهل سنت پاکستان». وی یادآور شد که پیش از این، بسیاری از علمای اهل سنت به دلیل احترام خاص به حرمین شریفین و تحت تأثیر تبلیغات، نسبت به مواضع ایران بدبین بودند.
رسوایی سناریوی «حمله به مکه و مدینه» و بیداری علما
رسانههای آمریکایی با تمام توان تلاش کردند تا اینگونه القا کنند که «ایران به عربستان حمله کرده و گویا به مکه و مدینه حمله کرده است». وی تصریح کرد که هدف از این مهندسی پیام، تحریک احساسات مذهبی اهلسنت بود که احترامی ویژه برای حرمین شریفین قائل هستند.
دبیر پژوهش جامعهالمصطفی با اشاره به این تلاش مذبوحانه برای تخریب چهرۀ ایران، گفت: «فرمانده ارتش آنها، عاصم منیر، درست چند روز بعد از آغاز جنگ توی همان ماه رمضان یک دعوت افطاری ترتیب داد و علمای شیعه را دعوت کرد؛ حرفش این بود که برای چه شما از ایرانی طرفداری میکنید که مکه و مدینه را میزند؟». اما مهدوی تأکید کرد که وقتی مردم دیدند ایران «صرفاً آن دشمن متخاصمی که آن میزبان به آن موقعیت و مکان داده» را هدف قرار میدهد و به مقدسات احترام میگذارد، این نگاه کاملاً اصلاح شد.
سوگواری برای «رهبر شهید» در قلب پاکستان وی یکی از بدیعترین جلوههای این تحول را ابراز پشیمانی نخبگان مذهبی پاکستان دانست و اظهار داشت: «بعضی از علمای اهل سنت آمدند اظهار پشیمانی کردند و حتی برای رهبر شهیدمان عزاداری و ترحیم برگزار کردند». به گفته مهدوی، این تغییر موضع نشان داد که روشنگری انقلاب اسلامی توانسته است بر امپراتوری رسانهای آمریکا غلبه کند و فطرتهای پاک را به سوی حقیقت مقاومت فرابخواند.
تمایز تاریخی؛ رهبری ایران «اهل عمل» است
دکتر مهدوی در بخشی از تحلیل خود به مقایسه جایگاه رهبری ایران با سایر رهبران سیاسی پرداخت و تصریح کرد: «این رهبر با رهبرهای بقیه فرق دارد؛ چون رهبر پاکستان یا سیاستمداران جهان غالباً حتی در حرف هم ضد استکبار حرف نمیزنند». وی با ذکر مثالی از فضای داخلی پاکستان گفت: «نمونهاش عمرانخان هست که صرفاً گفت ما حاضر نیستیم پایگاه آمریکایی زده بشود، با همین گفتنش زندانیاش کردند؛ اما رهبر ایران نشان داد که اهل حرف نیست، اهل عمل است».
ایران؛ محبوبترین کشور در نظرسنجیهای ملی پاکستان
این پژوهشگر با استناد به آمارهای رسمی و جهانی، جایگاه ایران را در افکار عمومی پاکستان استثنایی توصیف کرد و افزود: «در نظرسنجیها، بیشترین ملتی که طرفدار ایران و انقلاب اسلامی هستند، ملت پاکستان است؛ با آمارهای رسمی بالای ۸۰ درصد». وی این حجم از محبوبیت را ثمره «جاننثاری رهبر شهید برای اسلام» دانست که باعث شده احترامی ویژه و بیسابقه برای جایگاه ولایت در این کشور شکل بگیرد.
دولتهای نوکر و ملتهای مقاوم؛ دو روی سکه پاکستان
در پایان، حجتالاسلام دکتر مهدوی بار دیگر بر صیانت از رابطه ملتها تأکید کرد و گفت: «اگر اشتباهی از سوی دولتها صورت میپذیرد، نباید آن را به ملت پاکستان بسط داد». وی هشدار داد که دولتمردان این کشور اگر تحت فشار مردم نبودند، «حتی حاضر بودند اسرائیل را هم قبول کنند»، اما قدرت تودههای مردم که فرزندان معنوی انقلاب اسلامی هستند، مانع از این خیانت بزرگ شده است. مهدوی تأکید کرد که وظیفه نخبگان، تقویت این پیوند مستحکم میان ملت ایران و ملت ضد استکبار پاکستان است.
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