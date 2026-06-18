کشته شدن یک نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک نظامی این رژیم در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در میان زخمی‌ها، معاون فرمانده لشکر ۳۶ ارتش اسرائیل با درجه سرهنگی و همچنین فرمانده یک گردان ذخیره از یگان حمل‌ونقل ۵۵۶ با درجه سرهنگ دوم حضور دارند که وضعیت آنها متوسط گزارش شده است.

انفجار در منطقه الطیبه

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این حادثه در روستای الطیبه در جنوب لبنان رخ داده است.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه این شبکه، نیروهای حزب‌الله به منطقه نفوذ کرده و بمب را در مسیر نیروهای اسرائیلی کار گذاشته‌اند.

شبکه عبری «کان» نیز درباره جزئیات حادثه گزارش داد که حوالی ساعت پنج عصر دیروز چهارشنبه، گروهی از نیروهای وابسته به دفتر فرماندهی معاون لشکر ۳۶ ارتش رژیم صهیونیستی به همراه نیروهای تیپ گفعاتی در حال حرکت پیاده در منطقه رودخانه لیتانی و نزدیک روستای الطیبه بودند که بمب علیه آنها منفجر شد.

در این انفجار، گروهبان ذخیره «الکساندر ویلین» کشته شد و هفت نظامی دیگر زخمی شدند؛ سه نفر جراحت متوسط و چهار نفر جراحت سطحی داشتند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده تحقیقات درباره شرایط وقوع این حادثه ادامه دارد.

زخمی شدن فرماندهان نظامی رژیم صیهونیستی

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، از میان زخمی‌های وضعیت متوسط، معاون فرمانده لشکر ۳۶ ارتش رژیم صهیونیستی با درجه سرهنگی و فرمانده گردان ذخیره یگان حمل‌ونقل ۵۵۶ با درجه سرهنگ دوم قرار دارند.

همچنین یک نیروی زن ارتش ذخیره در میان مجروحان با آسیب سطحی گزارش شده است.

حمله پهپادی پیش از انفجار بمب

رسانه‌های عبری اعلام کردند این حادثه چند ساعت پس از یک حمله دیگر رخ داد. حمله‌ای که در آن دو پهپاد انتحاری یک نیروی نظامی و تیم تخلیه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

در آن حمله، یک نظامی صهیونیست به شدت زخمی شد و وضعیت دیگر مجروحان متوسط و سطحی اعلام شد.

افزایش شمار تلفات در جنوب لبنان

برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که حزب‌الله در دو عملیات جداگانه در روز چهارشنبه نیروهای نظامی صهیونیست را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، در عملیات نخست یک نیروی اسرائیلی با پهپاد انفجاری هدف قرار گرفت و در عملیات دوم، یک خودروی نظامی اسرائیلی با بمب کنار جاده‌ای هدف حمله قرار گرفت که چهار زخمی، از جمله یک زخمی با وضعیت وخیم، برجای گذاشت.

بر اساس آمار اعلام‌شده در رسانه‌های عبری، مجموع تلفات این دو حادثه تا این لحظه یک کشته و بیش از ۱۰ زخمی با درجات مختلف جراحت بوده است.

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