به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرهای مختلف سوریه شاهد موجی از خشونت‌ها و حملات طایفه‌ای با بهانه خلاص شدن از بازماندگان حکومت بشار اسد هستند. این اتفاق در سایه ادامه روند تحریک و نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. روندی که به نوعی ترور معنوی علیه افراد مشخص یا مناطق خاص تبدیل شده و حملات انجام‌شده نیز با عنوان عملیات انتقام مشروع توجیه می‌شوند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، مقامات حکومت جولانی هم‌زمان تلاش می‌کنند با نشان دادن نوعی درک از خشم عمومی، شرایط را مدیریت کنند. در حالی که همچنان وعده پیگیری و محاکمه عاملان تخلفات را مطرح می‌کنند.

خطر اصلی در آنچه در مناطق مختلفی از حومه ادلب، حلب و تدمر تا دمشق رخ می‌دهد و شامل عملیات‌های تصفیه میدانی و علنی در میدان‌های عمومی در برابر چشم مردم است، در این است که اتهام‌ها به‌صورت کلی متوجه همه کسانی شده که در مناطق تحت کنترل حکومت بشار اسد زندگی می‌کردند و به آنها برچسب «شبیحه» زده می‌شود. موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شکاف‌ها و خشونت‌های خونین بیشتر شود.

در همین چارچوب، ویدیوهایی به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که کشته شدن یک شهروند متهم به «شبیحه بودن» در شهر «کفر تخاریم» را ثبت کرده بود. فردی که گفته شده بر اثر ضرب‌وشتم شدید توسط شماری از شهروندان جان باخته است.

همچنین زخمی شدن شدید یک جوان در پی حمله‌ای مشابه در شهر «کفرعوید» ثبت شده است.

دو شهرک «اورم الجوز» و «سلقین» در حومه ادلب نیز شاهد تظاهراتی بودند که در آن خواسته‌هایی برای اخراج شهروندانی مطرح شد که به همکاری با حکومت بشار اسد متهم شده بودند.

در شهر «تل رفعت» در حومه حلب نیز حملاتی علیه خانه‌های شهروندانی گزارش شد که به «شبیحه بودن» متهم شده بودند.

تلاش برای آرام کردن اوضاع

در واکنش به این تحولات، وزارت کشور حکومت جولانی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و در بیانیه‌ای اعلام کرد که با اهتمام ویژه، تنش‌های جاری در برخی مناطق استان ادلب را دنبال می‌کند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد مطالبات مردم برای محاکمه مسئولان جنایت‌هایی که در سال‌های حکومت بشار اسد علیه سوری‌ها انجام شده را درک می‌کند.

وزارت کشور از همه شهروندانی که اطلاعات یا مدارک مستندی درباره جنایت‌ها و تخلفات در اختیار دارند خواست آنها را از طریق کانال‌های رسمی به نهادهای تخصصی ارائه کنند.

این وزارتخانه تأکید کرد که پیگیری این پرونده‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد تا حقوق قربانیان بر اساس روندهای قانونی و به دور از هرج‌ومرج و انتقام‌گیری فردی تضمین شود.

گسترش آشوب‌ها تا دمشق

با وجود تلاش وزارت حکومت جولانی برای آرام کردن شرایط، موج بی‌نظمی‌ها به شهر دمشق پایتخت سوریه نیز رسید.

دو منطقه «عش‌الورور» و «المزه ۸۶» در دمشق شاهد حملاتی از سوی گروه‌هایی بودند که در اطراف این مناطق تجمع کرده بودند. تجمع‌هایی که در فضای تحریک‌های طایفه‌ای، به‌ویژه علیه علویان، شکل گرفته بود.

پس از آن، نیروهای امنیتی حکومت جولانی وارد عمل شدند و این تجمع‌ها را پراکنده کردند.

آمار قربانیان خشونت‌های طایفه‌ای

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، ۱۰۵ شهروند سوری در مناطق مختلف این کشور به‌طور مستقیم و با انگیزه‌های طایفه‌ای و مذهبی هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش این نهاد، این قربانیان شامل 77 نفر از علویون، 12 نفر از شیعیان، 7 نفر از دروزیان، 6 نفر از پیروان طایفه مرشدیه، 2 نفر از مسیحیان و یک نفر از اسماعیلیان بوده‌اند.

به گفته این مرکز، این حوادث در شرایطی رخ داده که از فضای بی‌ثباتی و موج‌های فزاینده تحریک و نفرت‌پراکنی در سوریه، سوءاستفاده شده است.

افزایش فعالیت داعش در سایه ناامنی سوریه

هم‌زمان با ادامه وضعیت شکنندگی امنیتی در سوریه، گروه داعش نیز حملات خود را افزایش داده است.

این گروه مسئولیت حمله به مقر فرماندهی امنیت داخلی در شهر رقه در شمال سوریه را بر عهده گرفت.

داعش اعلام کرد که دو نفر از اعضای آن روز دوشنبه این مقر را هدف قرار داده‌اند و مدعی شد این عملیات باعث کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن دست‌کم دو نفر دیگر شده است.

این گروه این حمله را عملیاتی جسورانه علیه یک منطقه امنیتی بسیار حفاظت‌شده توصیف کرد که به گفته آن، شامل مراکز امنیتی اصلی حکومت جولانی در سوریه می‌شود.

داعش مدعی شد: دو مهاجم به دروازه اصلی مقر امنیتی رسیدند، وارد منطقه شدند و از فاصله نزدیک با نیروهای حاضر درگیر شدند.

حمله دیگر داعش در دمشق

داعش همچنین مسئولیت حمله به خودروی رئیس بخش دادگاه شهر ببیلا در حومه دمشق را بر عهده گرفت.

این گروه در بیانیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرد، مدعی شد اعضای آن یک بمب کنار جاده‌ای را هنگام عبور خودروی رئیس دادگاه در منطقه «دف‌الشوک» در جنوب دمشق منفجر کرده‌اند که در نتیجه آن، یکی از پاهای وی قطع شده است.

افزایش حملات داعش

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از ۱۷ فوریه گذشته تاکنون، تعداد حملات داعش به ۵۴ مورد رسیده است.

بر اساس این گزارش، این حملات باعث کشته شدن ۴۸ نفر از غیرنظامیان و نیروهای نظامی شده است که از جمله آنها مسئول امنیت دیپلماتیک نیز بوده است.

بیشترین تعداد عملیات‌ها در استان دیرالزور ثبت شده؛ جایی که ۲۸ حمله رخ داده و ۱۴ نفر کشته شده‌اند.

پس از آن، حلب و رقه هر کدام با ۹ حمله قرار دارند که در مجموع باعث کشته شدن ۲۶ نفر شده است.

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