به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان سفر رسمی امانوئل مکرون به دمشق، وی با تأکید بر حمایت فرانسه از مردم سوریه اعلام کرد که پاریس برای فراهم کردن زمینه بازگشت پناهجویان به کشورشان تلاش خواهد کرد و در کنار سوریه باقی می‌ماند. مکرون همچنین از تشکیل کمیته‌های مشترک اقتصادی و آمادگی فرانسه برای مشارکت در پروژه‌های بازسازی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها خبر داد و از برنامه‌ریزی برای همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه سخن گفت.

در مقابل، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، ابراز امیدواری کرد که فرانسه به «شریک نخست» سوریه تبدیل شود و با اشاره به جایگاه راهبردی این کشور در مسیرهای تجاری منطقه، بر توسعه روابط با پاریس تأکید کرد. هم‌زمان، دو طرف مجموعه‌ای از اسناد همکاری شامل تفاهم‌نامه‌های مرتبط با بانک مرکزی سوریه، همکاری‌های اقتصادی و تجاری، حمل‌ونقل هوایی، بهداشت، مدیریت آب، انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را امضا و از آغاز یک شراکت راهبردی در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، هوایی و خدمات لجستیکی خبر دادند.

این سفر در حالی انجام شد که صبح سه‌شنبه دو انفجار در مرکز دمشق رخ داد. وزارت کشور سوریه اعلام کرد این انفجارها در نزدیکی وزارت گردشگری به زخمی شدن ۱۸ نفر، از جمله چهار نیروی پلیس، منجر شده است. به گفته مقامات سوری، محل وقوع انفجارها خارج از محدوده امنیتی محل اقامت رئیس‌جمهور فرانسه بوده و خللی در برنامه سفر رسمی مکرون ایجاد نکرده است.

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