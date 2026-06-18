به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن نخستین روز از ماه محرمالحرام سال ۱۴۴۸ هجری قمری، شیعیان و پیروان حرکت اسلامی نیجریه با رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی در شهرهای مختلف این کشور، با برگزاری برنامههای گسترده مذهبی، آیینهای سوگواری ایام عاشورای حسینی را آغاز کردند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، جزئیات برگزاری این مراسم در مناطق مختلف نیجریه به شرح زیر است:
مرکز جُس (ایالت کادونا)
در این منطقه، سوگواران حسینی ابتدا راهپیمایی و مسیر عزاداری را در خیابانهای اصلی شهر برپا کردند. سپس در مرکز آموزشی «فودیه»، طی یک مراسم معنوی، پرچم میلاد النبی(ص) با عبارت «لبیک یا رسول الله» جمعآوری و پرچم ماتم حسینی مزیّن به شعار «لبیک یا حسین» به اهتزاز درآمد. در ادامه این برنامه، «ملا عبدالله عمر»، نماینده پیروان شیخ ابراهیم زکزاکی در این شهر، در سخنانی به تبیین ضرورت محبت و اطاعت از اهلبیت(ع) و درسهای جاودان غدیر و عاشورا پرداخت.
ایللا (ایالت سوکوتو)
مراسم استقبال از محرم در شهر ایللا نیز با برافراشتن پرچم عاشورا آغاز شد. در این مراسم، یک نمایش آیینی و تعزیه کوتاه (تمثیلیه) با موضوع وقایع روزهای نخستین ماه محرم و ورود کاروان کربلا به اجرا درآمد. در بخش پایانی، «ملا محمد بن اسماعیل»، نماینده پیروان شیخ زکزاکی در این شهر، سخنانی پیرامون حوادث تاریخی روز اول محرم ایراد نمود و مراسم با مرثیهسرایی و عزاداری حضار به پایان رسید.
کازاوره (ایالت جیگاوا)
در شهر کازاوره نیز مؤمنان و عزاداران حسینی با تجمع در مراکز عبادی خود، نخستین روز از سوگواری سال ۱۴۴۸ قمری را کلید زدند تا طبق سنت هرساله، به مدت ده شب به استماع سخنرانیهای مذهبی و اقامه عزا بپردازند.
یادآور میشود طبق اعلام مجمع رسانهای حرکت اسلامی نیجریه، این برنامهها شامل سخنرانیهای تبیینی، حلقههای معرفتی، تعزیهخوانی و برنامههای فرهنگی-بصیرتافزا به مدت ۱۰ شب در تمامی مناطق و دایرههای شیعی نیجریه تداوم خواهد داشت.
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