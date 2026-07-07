برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از شیعیان ایالت باوچی کشور نیجریه ضمن حضور در حسینیه محمد باوچی در این منطقه و برپایی مراسمات مذهبی ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به صورت نمادین پیکر مطهر قائد شهید ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و خانواده مکرم ایشان را تشییع و بدرقه کردند.

در این مراسم، شیخ احمد باوچی از اعضای جنبش اسلامی نیجریه و به عنوان یکی از مبلغین مذهبی منطقه، به ایراد سخنرانی و مدیحه‌سرایی پرداخت.

لازم به ذکر است، ایالت باوچی منطقه‌ای سرسبز و حاصل‌خیز واقع در شمال شرقی کشور نیجریه است که غالب سکنه آن را مسلمانان اهل تسنن تشکیل می‌دهند و در سال‌های اخیر به همت و تلاش نهضت اسلامی نیجریه، شیعیان نیز در این خطه به جایگاه نسبتاً خوبی رسیده‌اند.

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