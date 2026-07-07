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برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۱
کد مطلب: 1836844
برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان در ایران و عراق، جمعی از اعضای جنبش اسلامی نیجریه به رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی، مراسم نمادین تشییع و بدرقه قائد عظیم‌الشأن اسلام را در ایالت باوچی کشور نیجریه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از شیعیان ایالت باوچی کشور نیجریه ضمن حضور در حسینیه محمد باوچی در این منطقه و برپایی مراسمات مذهبی ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به صورت نمادین پیکر مطهر قائد شهید ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و خانواده مکرم ایشان را تشییع و بدرقه کردند.

در این مراسم، شیخ احمد باوچی از اعضای جنبش اسلامی نیجریه و به عنوان یکی از مبلغین مذهبی منطقه، به ایراد سخنرانی و مدیحه‌سرایی پرداخت.

لازم به ذکر است، ایالت باوچی منطقه‌ای سرسبز و حاصل‌خیز واقع در شمال شرقی کشور نیجریه است که غالب سکنه آن را مسلمانان اهل تسنن تشکیل می‌دهند و در سال‌های اخیر به همت و تلاش نهضت اسلامی نیجریه، شیعیان نیز در این خطه به جایگاه نسبتاً خوبی رسیده‌اند.

برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

برگزاری مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در ایالت باوچی نیجریه

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