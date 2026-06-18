آغاز مراسم سوگواری محرم در شهر دوما نیجریه / نماینده شیخ زکزاکی: امام حسین(ع) از جان و مال خود در راه نجات اسلام گذشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، مراسم سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور پیروان شیخ ابراهیم زکزاکی در شهر «دوما» واقع در ایالت «ناساراوا» نیجریه آغاز شد.

این مراسم که همگام با دیگر نقاط نیجریه و جهان اسلام برگزار می‌شود، با هدف تکریم شعائر حسینی و همدردی با پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) در سالروز شهادت مظلومانه امام حسین(ع) و یارانشان توسط سپاهیان یزید در سال ۶۱ هجری، در محوطه مسجد جامع شهر دوما برگزار گردید.

در روز نخست این مراسم، شیخ محمد طاهر عثمان، نماینده پیروان شیخ زکزاکی در شهر دوما، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود بر اهمیت شناخت و توجه بیشتر به تقویم و مناسبت‌های اسلامی نسبت به تقویم میلادی تأکید کرد و آن را مبنای اصلی عبادات و شعائر مسلمانان دانست.

شیخ طاهر عثمان در ادامه به تبیین جایگاه والا و بی‌بدیل حضرت سیدالشهدا(ع) در جهان اسلام پرداخت و افزود: امام حسین(ع) با وجود اینکه شریف‌ترین و والامقام‌ترین شخصیت عصر خود بودند، از جان و مال و خانواده خود در راه نجات و احیای دین مبین اسلام گذشتند.

وی با فراخواندن مسلمانان به شجاعت و ایستادگی، تأکید کرد که ترفندها و تهدیدهای دشمنان نباید مؤمنان را از حرکت در مسیر حق بازدارد.

نماینده پیروان شیخ زکزاکی در شهر دوما در پایان، عاشورا را یک مدرسه بزرگ و الهام‌بخش برای ایستادگی در برابر ظلم و ستم توصیف کرد و با اشاره به پیشرفت‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی به برکت تمسک به اسلام ناب محمدی، مکتب امام حسین(ع) و راه اهل‌بیت(ع)، توانسته است به یک ابرقدرت در جهان تبدیل شود.

یادآور می‌شود این مراسم معنوی و معرفتی به مدت ۱۰ شب تا روز عاشورای حسینی در شهر دوما ادامه خواهد داشت.

................

پایان پیام/