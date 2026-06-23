جزئیات طرح ادعایی حمله به مراسمی در کاخ سفید؛ از حمله پهپادی تا شلیک به اهدافی با ارزش بالا!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آمریکایی از بازداشت دو مظنون دیگر در پرونده ادعایی طرح حمله به مراسم رویداد «یواف‌سی فریدوم ۲۵۰» در کاخ سفید خبر دادند. این مراسم ۱۴ ژوئن در محوطه کاخ سفید و با حضور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شده بود.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، هر دو متهم با اتهام «توطئه برای ارتکاب قتل» مواجه هستند. پیش از این نیز پنج نفر دیگر در ارتباط با همین پرونده تحت پیگرد قرار گرفته بودند.

طبق گزارش الأنباء، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند یکی از افراد بازداشت‌شده در جریان بازجویی‌ها گفته است که هدف طراحان این عملیات «ایجاد سطحی از هرج‌ومرج کافی برای سرنگونی دولت ایالات متحده» بوده است.

سناریوی حمله؛ پهپادهای انفجاری و تک‌تیراندازها

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی وزارت دادگستری، متهمان قصد داشتند عملیاتی با تلفات گسترده را علیه مقام‌های حاضر در مراسم کاخ سفید اجرا کنند.

طبق این سناریو، ابتدا پهپادهای مجهز به مواد منفجره در اطراف محل برگزاری مراسم به پرواز درمی‌آمدند تا با ایجاد تهدید امنیتی، حاضران را وادار به تخلیه منطقه کنند. در مرحله بعد، تک‌تیراندازهای مستقر در نقاط از پیش تعیین‌شده، افراد مورد نظر را هنگام خروج از محل هدف قرار می‌دادند.

تحقیقات درباره ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد و مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند احتمال بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این طرح وجود دارد.

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