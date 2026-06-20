به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا با همکاری قطر در حال بررسی طرحی برای آزادسازی مشروط ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران است. بر اساس این گزارش، این منابع مالی قرار است صرف مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای بشردوستانه شود.

منابع آگاه همچنین گفته‌اند این ابتکار با هدف ایجاد مشوقی برای دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق نهایی طراحی شده است.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود مدعی شد که این سازوکار می‌تواند زمینه‌ساز امتیازهای بعدی درباره سایر دارایی‌های مسدودشده ایران نیز باشد. با این حال، این روزنامه تأکید کرده است که ایران تاکنون با این سازوکار موافقت نکرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که به نوشته وال‌استریت ژورنال، ایران و آمریکا شامگاه ۱۸ ژوئن به‌صورت غیرحضوری یادداشت تفاهمی را با هدف پایان دادن به درگیری نظامی که از ۲۸ فوریه آغاز شده بود، امضا کردند. بر اساس این یادداشت تفاهم، جدول زمانی رفع محاصره دریایی آمریکا و ازسرگیری کشتیرانی ایران در تنگه هرمز نیز مشخص شده است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، در این یادداشت تفاهم، همچنین ایران متعهد شده است به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نباشد و دو طرف توافق کرده‌اند درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران در قالب توافقی جداگانه مذاکره کنند. همچنین ایران و آمریکا موظف شده‌اند ظرف ۶۰ روز مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق نهایی آغاز کنند.

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