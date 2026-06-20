به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود اجرایی شدن توافق آتش‌بس و ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران در سوئیس، ارتش صهیونی از صبح امروز (شنبه) شدیدترین حملات خود را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بر روی منطقه جنوب لبنان متمرکز کرده است. هدف اصلی این حملات، تصرف تپه‌های استراتژیک «علی‌الطاهر» در شرق شهر نبطیه است.

حملات هوایی اسرائیل، بخش وسیعی از شهر نبطیه و روستاهای اطراف آن در جنوب لبنان را دربرگرفته است. بر اساس اعلام سازمان دفاع مدنی لبنان، از صبح امروز تاکنون این حملات منجر به شهادت ۱۶ نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر شده است. همچنین ۴۷ شهروند لبنانی دیگر نیز از مناطق درگیر تخلیه شده‌اند.

اسرائیل برای تسلط بر این منطقه استراتژیک، طی یک هفته اخیر ۵ بار تلاش کرده است که هر بار با مقاومت شدید رزمندگان حزب‌الله مواجه شده است. آخرین تلاش اسرائیل برای تصرف این ارتفاعات، ۲۴ ساعت پیش انجام شد که منجر به کشته شدن ۴ سرباز اسرائیلی و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر گردید. این نیروها هنگام تلاش برای نفوذ از مسیرهای مختلف به سمت ارتفاعات، هدف کمین قرار گرفتند.

چرا تپه‌های استراتژیک علی‌الطاهر برای اسرائیل مهم است؟

اسرائیل برای تصرف ارتفاعات علی‌الطاهر واقع در منطقه شمال رودخانه لیتانی، به دلیل موقعیت استراتژیک آن تلاش می‌کند. این ارتفاعات بر تمام شهر نبطیه اشراف کامل دارند و در مقابل ارتفاعات «قلعه الشقیف» تاریخی قرار گرفته‌اند که نیروهای اسرائیلی پیش‌تر به آن دست یافته بودند.

این منطقه در طول سال‌های گذشته صدها بار هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است؛ به بهانه اینکه تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های حزب‌الله در آنجا مستقر است. جالب اینکه ارتفاعات علی‌الطاهر آخرین منطقه‌ای بود که نیروهای اسرائیلی هنگام خروج از لبنان در سال ۲۰۰۰، آن را ترک کردند.

۱. امکان مدیریت کامل نبرد

این ارتفاعات بر بخش شرقی جنوب لبنان اشراف دارند و به هر نیرویی که بر آن مسلط شود، توانایی فوق‌العاده‌ای در مدیریت آتش و هدایت عملیات‌های نظامی می‌دهد.

۲. اهمیت جغرافیایی

این منطقه دارای توپوگرافی پیچیده‌ای است و هم‌تای «قلعه الشقیف» محسوب می‌شود؛ به همین دلیل نقطه‌ای کلیدی برای کنترل تحرکات نظامی در این ناحیه به شمار می‌رود.

۳. برج مراقبت طبیعی

با ارتفاع حدود ۶۰۰ متر از سطح دریا، مرتفعات علی‌الطاهر به عنوان یک برج مراقبت طبیعی عمل می‌کند که می‌تواند محورهای تحرک و استقرار نیروها در منطقه و حوالی رودخانه لیتانی را به طور کامل زیر نظر داشته باشد.

مقاومت شدید حزب‌الله در دفاع از مرتفعات

در مقابل، حزب‌الله با تمام توان از این مرتفعات دفاع می‌کند و رزمندگان آن با استفاده از تاکتیک‌های مختلف و از محورهای گوناگون، با شدت تمام مانع پیشروی ارتش اسرائیل می‌شوند.

بامداد روز گذشته (جمعه)، حزب‌الله اعلام کرد که در یک کمین موفقیت‌آمیز، تعدادی از نظامیان اسرائیلی را به هلاکت رسانده و زخمی کرده و ۳ دستگاه تانک را منهدم نموده است. این کمین علیه نیرویی که قصد نفوذ به مرتفعات را داشت، انجام شد و سپس نیروی دیگری که برای امدادرسانی به مجروحان اعزام شده بود نیز هدف قرار گرفت.

ساعاتی بعد، رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۴ نظامی این رژیم، از جمله فرمانده یک گردان زرهی، پس از نیمه‌شب به دلیل اصابت موشک به تانکشان در منطقه «منطیف» در جنوب لبنان به هلاکت رسیده‌اند. این نیروها در قالب یک گروه رزمی از تیپ «گیواتی» در این منطقه عملیات می‌کردند.

حزب‌الله روز گذشته (پنجشنبه) نیز اعلام کرد که با چندین تلاش ارتش اسرائیل برای پیشروی به سمت روستای کفرتبنیت و منطقه علی‌الطاهر در جنوب لبنان، مقابله کرده است. این جنبش تأکید کرد که خسارات جانی و مالی سنگینی به نیروهای مهاجم وارد کرده است.

حزب‌الله در بیانیه خود اعلام کرد: «ارتش اسرائیل از ۴ روز پیش تلاش می‌کند از چندین مسیر به سمت روستای کفرتبنیت و منطقه علی‌الطاهر پیشروی کند و این تلاش‌ها با پشتیبانی آتش توپخانه سنگین و عملیات شناسایی هوایی انجام می‌شود.»

رزمندگان حزب‌الله با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و مهمات انتحاری، تحرکات و تجمعات نیروهای اسرائیلی را هدف قرار دادند که منجر به تلفات سنگین در میان افسران و سربازان و همچنین تجهیزات نظامی دشمن شد. این حملات، اسرائیل را مجبور به عقب‌نشینی و استفاده از بالگردها برای انتقال مجروحان و کشته‌های خود در پوشش دود و آتش توپخانه کرد. حزب‌الله تأکید کرد که منطقه علی‌الطاهر «بر دشمن عصی و تسخیرناپذیر خواهد ماند.»

اسرائیل به دنبال عملیات زمینی قریب‌الوقوع است

خلیل الجمیل، کارشناس نظامی و استراتژیک و سرهنگ بازنشسته، معتقد است که اسرائیل از طریق درگیری‌های جاری که از آن به عنوان «ام المعارک» (مادر نبردها) یاد می‌کند، به دنبال تصرف مرتفعات علی‌الطاهر «به هر قیمتی» است و تأکید می‌کند که این رژیم تا زمانی که این تپه‌ها را اشغال نکند یا متحمل خسارت بزرگی نشود، دست از تلاش برنخواهد داشت.

الجمیل در گفت‌وگو با الجزیره توضیح داد که نبرد کنونی در اطراف علی‌الطاهر، نبردی سرنوشت‌ساز است؛ زیرا تسلط بر این مرتفعات برای اسرائیل یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود که به آن امکان می‌دهد در صورت شکست آتش‌بس، در هر زمان مناسبی شهر نبطیه را تهدید کرده و به آن یورش برد. در مقابل، این موضوع تأثیر منفی بسیار بزرگی بر حزب‌الله و دولت رسمی لبنان خواهد داشت.

الجمیل تأکید می‌کند که این مرتفعات از منطقه «شقیف» نیز مهم‌تر هستند و دارای ارزش معنوی بالایی هستند، زیرا هر کس بر آن مسلط شود، بر شهر نبطیه اشراف کامل خواهد داشت.

الجمیل در مورد حملات گسترده به مناطق اطراف این مرتفعات از جمله کفررمان، ریحان، حبوش، محمودیه و جبل الرفیع و دیگر مناطق، توضیح داد که این حملات با هدف قرار دادن مراکز پشتیبانی آتش رزمندگان حزب‌الله که از علی‌الطاهر دفاع می‌کنند، انجام می‌شود. وی نتیجه‌گیری کرد که اسرائیل به دنبال خسته کردن حزب‌الله در این منطقه است.

الجمیل معتقد است که حملات هوایی شدید امروز اسرائیل، تنها یک مقدمه آتشین برای پیشروی زمینی و پیش‌درآمدی برای حمله به علی‌الطاهر است و افزود: «اگر فردا نباشد، پس‌فردا» و پیش‌بینی کرد که اسرائیل خسارت‌های بیشتری متحمل خواهد شد.

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