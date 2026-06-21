به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی ملی در بریتانیا نشان میدهد اکثریت شهروندان این کشور اذعان دارند که مسلمانان با تبعیض و پیشداوری مواجهاند و از اقدام دولت برای مقابله با آن حمایت میکنند. این یافتهها در شرایطی منتشر شده که مباحث مربوط به قوانین برابری و سیاستهای ضدتبعیض به یکی از محورهای اصلی منازعات سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
بر اساس این نظرسنجی که با مشارکت دو هزار نفر و به سفارش «بنیاد مسلمانان بریتانیا» و اندیشکده «بریتش فیوچر (بریتانیا در آینده)» انجام شده، ۶۳ درصد از مردم معتقدند مسلمانان در بریتانیا با پیشداوری مواجه هستند و ۶۱ درصد نیز از اقدام دولت برای مقابله با تبعیض ضدمسلمانان حمایت میکنند. این آمار نشان میدهد رویکرد حمایتی از مقابله با اسلامهراسی، با نگرش غالب جامعه همسو است.
مناقشه سیاسی بر سر قانون برابری
انتشار این نتایج همزمان با مواضع تازه رهبر حزب محافظهکار، «کمی بادنوخ»، صورت گرفته است. وی وعده داده «تکلیف برابری در بخش عمومی» را لغو کند؛ قانونی ذیل «قانون برابری» که نهادهای عمومی از جمله پلیس و بیمارستانها را ملزم میکند در عملکرد خود به ارتقای برابری، جلوگیری از تبعیض و تقویت روابط اجتماعی توجه داشته باشند. حزب «رفرم یوکی» نیز اعلام کرده قصد دارد کل قانون برابری را لغو و برنامههای جذب یا آموزش مبتنی بر تنوع و شمول را ممنوع کند!
در همین چارچوب، یک نظرسنجی جداگانه از هزار مسلمان نیز انجام شده است. هرچند این بخش از تحقیق پیش از ناآرامیهای اخیر در بلفاست(پایتخت ایرلند شمالی) و حوادث خشونتآمیز پس از قتل «هنری نوواک» انجام شده، اما یافتهها نشان میدهد ۶۹ درصد از زنان مسلمان پیشتر نیز بهدلیل تجمعات یک جریان راستگرا در سال ۲۰۲۵ احساس ناامنی بیشتری داشتهاند؛ تجمعی که با حضور گسترده جمعیت در مرکز لندن و سر دادن شعارهای ضدمسلمانان همراه بود.
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تجربه مستقیم تبعیض در زندگی روزمره
در گزارش «درک خصومت ضدمسلمانان: مبانی اقدام» که نتایج این پژوهش را منتشر کرده، «عقیله احمد» مدیر اجرایی بنیاد مسلمانان بریتانیا، یافتهها را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرده است. با این حال او تأکید کرده: «اکثریت جامعه بریتانیا وجود پیشداوری علیه مسلمانان را درک میکند و از اقدام برای مقابله با آن حمایت میکند.» وی افزوده است: «اکثریت مردم این کشور افرادی محترم و مسئولیتپذیر هستند که میخواهند در کنار همسایگان خود با آرامش زندگی کنند.»
بر اساس دادههای این پژوهش که بهصورت آنلاین توسط مؤسسه «نامبر کرانچر پالتیکس» انجام شده، بیش از نیمی از مسلمانان در یک سال گذشته تبعیض مذهبی را تجربه کردهاند؛ با این حال سهچهارم آنان همچنان بریتانیا را مکانی مناسب برای زندگی مسلمانان میدانند.
جزئیات آماری نشان میدهد یکچهارم مسلمانان در اماکن عمومی مانند خیابان یا وسایل حملونقل عمومی با رفتار تبعیضآمیز مواجه شدهاند. ۱۹ درصد گفتهاند در محل کار یا نهادهایی مانند نظام سلامت با پیشداوری روبهرو شدهاند و ۳۴ درصد نیز تجربه تبعیض در شبکههای اجتماعی را گزارش کردهاند.
در سطح کلی جامعه نیز نتایج نشان میدهد از هر شش شهروند بریتانیایی، یک نفر دیدگاههای «شدید و مداوم خصمانه» نسبت به مسلمانان دارد؛ دیدگاههایی که شامل حمایت از سیاستهای تبعیضآمیز مانند اخراج یا برگزاری تجمعات اعتراضی خشن مقابل اماکن عبادی است.
هشدار نسبت به عادیسازی نگاههای خصمانه
«ساندر کاتوالا» مدیر اندیشکده بریتش فیوچر (بریتانیا در آینده) با ابراز نگرانی از این یافتهها گفته است: «اکثریت مردم با این دیدگاهها موافق نیستند، اما اگر این روند بدون مهار ادامه یابد، خطر عادیشدن چنین نگرشهایی در جامعه وجود دارد.» او تأکید کرده حفاظت از آزادی بیان ضروری است، اما همزمان باید از شهروندان در برابر نفرت و خصومت نیز محافظت شود و این موضوع نباید به محل منازعه سیاسی دو قطبی تبدیل شود.
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