به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان شهر بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، پس از چندین روز خشونت و حملات ضداسلامی، در فضایی آکنده از ترس و ناامنی زندگی می‌کنند. در حالی که مغازه‌های حلال‌فروشی به آتش کشیده شده، خانواده‌های مسلمان از بیم حملات بیشتر خانه‌نشین شده‌اند و مساجد نیز تحت حفاظت شبانه‌روزی نیروهای مسلح پلیس قرار گرفته‌اند. بسیاری از مسلمانان می‌گویند تنها در مواقع ضروری از خانه خارج می‌شوند و نگران‌اند صرفاً به دلیل هویت دینی خود هدف حمله قرار گیرند.

مسجد زیر سایه پلیس مسلح

در روز جمعه، همزمان با برگزاری نماز جمعه در مرکز اسلامی بلفاست، نیروهای پلیس مسلح اطراف مسجد را به‌طور کامل تحت کنترل داشتند. مسئولان مرکز اسلامی از نمازگزاران خواسته بودند بلافاصله پس از پایان نماز محل را ترک کرده و مستقیماً به خانه‌های خود بازگردند. رهبران جامعه اسلامی نیز توصیه‌های امنیتی ویژه‌ای میان مردم توزیع کرده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها از ترس حملات احتمالی اجازه خروج به فرزندان خود نمی‌دهند.

کاشف اکرم، از امنای مرکز اسلامی بلفاست، با اشاره به افزایش چشمگیر اسلام‌هراسی در این شهر گفت: «اعضای جامعه ما هر روز با رفتارهای نژادپرستانه مواجه می‌شوند. بسیاری از قربانیان حتی از ترس حاضر به گزارش دادن نیستند.» وی از ماجرای زنی سودانی یاد کرد که سال گذشته خانه‌اش در یک منطقه سفیدپوست‌نشین به آتش کشیده شد. به گفته او، این زن به‌طور مداوم مورد آزار قرار می‌گرفت، موهایش کشیده می‌شد و حتی افراد ناشناس کاغذهای آتش‌زده را از زیر در خانه‌اش به داخل می‌انداختند!

مرکز اسلامی بلفاست پیش‌تر نیز هدف حملات اسلام‌ستیزانه قرار گرفته بود. در ژوئن ۲۰۲۵ فردی یک بمب لوله‌ای به داخل مسجد پرتاب کرد و در اوت ۲۰۲۴ نیز این مرکز در جریان آشوب‌های ضداسلامی پس از حادثه چاقوکشی ساوت‌پورت، هدف معترضان راست افراطی قرار گرفت. کاشف اکرم حوادث اخیر را «پوگروم‌های ضد مسلمانان» توصیف کرد و گفت: «این حملات نتیجه سال‌ها اهریمن‌سازی علیه مسلمانان است. اسلام با ظلم و جنایت مخالف است، اما نباید رفتار یک فرد را به پای همه مسلمانان نوشت.»

از چاقوکشی تا حمله به مهاجران

موج جدید خشونت‌ها پس از آن آغاز شد که در هشتم ژوئن، فردی سودانی‌تبار به نام هادی العُدید به اتهام حمله با چاقو به استفن اوگیلوی بازداشت و به تلاش برای قتل متهم شد. با وجود آنکه خانواده قربانی در بیانیه‌ای تأکید کردند که خشونت و آشوب را محکوم می‌کنند و مهاجران سهم ارزشمندی در جامعه دارند، گروه‌های راست افراطی این حادثه را به ابزاری برای تحریک احساسات ضد مهاجرتی و ضد اسلامی تبدیل کردند!

در محله دانگال رود، یکی از مناطق عمدتاً اتحادگرا و پروتستان‌نشین بلفاست، فروشگاه حلال «شام سوپرمارکت» متعلق به یک خانواده سوری در جریان ناآرامی‌ها به آتش کشیده شد. ساکنان محلی می‌گویند این دومین بار در سال‌های اخیر است که این فروشگاه هدف حمله قرار می‌گیرد و صاحبان آن اکنون تصمیم گرفته‌اند برای همیشه محل کسب خود را ترک کنند. به گفته شاهدان، خانه‌سوزی، تعقیب افراد در خیابان‌ها توسط مردان نقاب‌دار و حمله به مهاجران از جمله صحنه‌هایی بوده که طی روزهای اخیر در برخی مناطق شهر مشاهده شده است.

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مغازۀ حلال شام سوپر مارکت که به آتش کشیده شد!

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اتهام به گروه‌های راست افراطی و شبه‌نظامیان وفادارطلب

برخی فعالان و ناظران سیاسی، چهره‌ها و جریان‌هایی مانند تامی رابینسون، حزب رفورم یوکی، ایلان ماسک، گروه رستور یوکی و شبکه جی‌بی نیوز را به دامن زدن به فضای نفرت و بهره‌برداری سیاسی از حادثه چاقوکشی متهم کرده‌اند. هرچند همه معترضان در خشونت‌ها مشارکت نداشته‌اند، اما نگرانی‌ها درباره سازمان‌یافته بودن حملات رو به افزایش است.

شان موری، فعال جمهوری‌خواه و مستندساز اهل بلفاست، معتقد است گروه‌های شبه‌نظامی وفادارطلب در این ناآرامی‌ها نقش دارند. او گفت: «ما یقین داریم که شبه‌نظامیان وفادارطلب در این شورش‌ها دخیل هستند. آن‌ها اگر بخواهند می‌توانند خشونت‌ها را متوقف کنند، اما چنین نمی‌کنند، زیرا دستورکار برتری‌طلبانه دارند.» وی افزود: «آن‌ها از مهاجران و جمهوری‌خواهان نفرت دارند و رژیم‌های برتری‌طلب را تحسین می‌کنند. اکثریت مردم ایرلند شمالی با این تفکر مخالف‌اند، اما تهدید این گروه‌ها همچنان واقعی است.»

در حالی که جامعه مسلمانان بلفاست از آینده‌ای نامعلوم و احتمال تکرار حملات بیمناک است، بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند که آنچه امروز در ایرلند شمالی رخ می‌دهد، می‌تواند نشانه‌ای از گسترش موج جدیدی از افراط‌گرایی ضد اسلامی در دیگر نقاط بریتانیا باشد؛ موجی که به گفته منتقدان، بر پایه ترس، اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان شکل گرفته است.

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