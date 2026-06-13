به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز تحقیقات پیو در تازهترین نظرسنجی خود اعلام کرد نگرشهای منفی نسبت به اسرائیل در سطح جهانی به شکل محسوسی افزایش یافته و همزمان اعتماد به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، برای اتخاذ تصمیمهای درست در عرصه بینالمللی نیز با افت قابل توجهی مواجه شده است.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی که بین ۸ فوریه تا ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن تا ۲۳ اردیبهشت) در ۳۶ کشور جهان انجام شده، میانگین دیدگاههای منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در میان بزرگسالان کشورهای مورد بررسی به ۶۷ درصد رسیده، در حالی که میزان دیدگاههای مثبت تنها ۲۵ درصد ثبت شده است. این آمار نشان میدهد حدود دو سوم پاسخدهندگان نگاه منفی به این رژیم دارند.
گزارش الجزیره حاکی از آن است که از آغاز جنگ غزه و جنگافروزی اسرائیل در منطقه، کشورهای دارای اکثریت مسلمان، بیشترین سطح مخالفت با این رژیم را ثبت کردهاند. در همین حال، پاکستان، ترکیه، اندونزی، مالزی و بنگلادش از جمله کشورهایی هستند که افکار عمومی آنها دیدگاههای بسیار منفی نسبت به اسرائیل ابراز کردهاند. همچنین در کرانه باختری و قدس شرقی نیز میزان مخالفت با رژیم صهیونیستی بسیار بالا گزارش شده است.
در اروپا نیز نگرشهای منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در تمامی کشورهای مورد بررسی، وضعیت غالب بوده است. طبق این گزارش، اسپانیا، هلند و ایتالیا دستکم نیمی از بزرگسالان شرکتکننده، دیدگاههای بسیار منفی نسبت به اسرائیل ابراز کردهاند.
دادههای این نظرسنجی همچنین از شکاف آشکار نسلی و سیاسی در ارزیابی علیه اسرائیل و افزایش تنفر از آن در نسلهای جدید حکایت دارد. در مجارستان، ۷۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل داشتهاند، در حالی که این میزان در میان افراد بالای ۵۰ سال به ۴۵ درصد رسیده است.
در ایالات متحده نیز اختلاف قابل توجهی میان گرایشهای سیاسی مشاهده میشود؛ بهگونهای که ۸۳ درصد از افراد دارای گرایش به حزب دموکرات، دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل داشتهاند، اما این رقم در میان جمهوریخواهان ۳۷ درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز تحقیقات پیو همچنین نشان میدهد روند افزایش نگرشهای منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در مقایسه با سال ۲۰۲۵ تشدید شده است. بر اساس دادههای مقایسهای، در ۱۳ کشور از ۲۴ کشوری که اطلاعات سالهای گذشته آنها در دسترس بوده، دیدگاههای منفی نسبت به اسرائیل افزایش یافته است.
برای نمونه، در آرژانتین سهم دیدگاههای منفی از ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵۵ درصد در نظرسنجی جدید رسیده است. استرالیا، ایتالیا، بریتانیا، لهستان و نیجریه نیز از جمله کشورهایی هستند که افزایش قابل توجه نگرشهای بسیار منفی نسبت به اسرائیل را تجربه کردهاند.
در بخش دیگری از این نظرسنجی، وضعیت اعتماد عمومی به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد اکثریت پاسخدهندگان در کشورهایی از جمله کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ترکیه، ایتالیا و استرالیا اعتماد به وی در مدیریت مسائل جهانی را بسیار اندک ارزیابی کردهاند.
بر اساس این گزارش، کره جنوبی بیشترین افزایش سطح بیاعتمادی به نخستوزیر رژیم صهیونیستی را ثبت کرده است؛ بهطوری که این شاخص از ۶۴ درصد در سال گذشته به ۷۶ درصد در سال جاری رسیده است. در ایتالیا نیز میزان بیاعتمادی از ۴۵ درصد به ۶۲ درصد افزایش یافته است.
یافتههای مرکز تحقیقات پیو همچنین نشان میدهد همزمان با افزایش انتقادها از سیاستهای رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی، جایگاه این رژیم و رهبران آن در افکار عمومی جهان با چالش جدی مواجه شده است.
در همین ارتباط، روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز با اشاره به نتایج این نظرسنجی، از شکاف عمیق میان برداشت داخلی اسرائیلیها از جایگاه اسرائیل و تصویری که افکار عمومی جهان از اسرائیل دارد، سخن گفت. این روزنامه همچنین نوشت: میان برداشتی که ما از خودمان داریم و تصویری که از ما در خارج ترسیم میشود، شکاف بسیار بزرگی وجود دارد.
یدیعوت آحارانوت افزود که در بسیاری از کشورهای جهان، اسرائیل نه به عنوان یک بازیگر در معرض تهدید، بلکه به عنوان کنشگر مهاجم و قلدرمآب دیده میشود و بخش قابل توجهی از افکار عمومی، این رژیم را عاملی تهدیدکننده برای ثبات منطقهای و صلح جهانی ارزیابی میکنند.
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