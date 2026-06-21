به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ بلال سعید شعبان، دبیرکل جنبش توحید اسلامی لبنان، در خطبه نماز جمعه مسجد «الخلفاء الراشدین» در منطقه القبة شهر طرابلس لبنان ، با تأکید بر اینکه «هجرت نبوی یک پروژه کامل زندگی است»، گفت: فاصله گرفتن از معانی حقیقی هجرت و گرفتار شدن در نزاعهای فرعی، جایگاه امت اسلامی را در سطوح محلی، منطقهای و بینالمللی تضعیف کرده است.
وی با استناد به آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، تصریح کرد هجرت صرفاً انتقال مکانی از مکه به مدینه نبود، بلکه طرحی راهبردی برای انتقال امت از ضعف به قدرت، از تفرقه به وحدت و از پراکندگی به سازمانیافتگی بود. او یادآور شد که گرچه در مکه تنها شمار اندکی به پیامبر ایمان آوردند، اما همان جمع محدود هسته اولیه تمدنسازی اسلامی را شکل دادند.
برنامهریزی، امانتداری و بهرهگیری از تخصص
شیخ سعید شعبان، دبیر کل جنبش توحید اسلامی لبنان، با اشاره به جزئیات سیره هجرت، آن را نمونهای برجسته از تدبیر، پنهانکاری هوشمندانه و پایبندی به اخلاق دانست. به گفته او، سپردن بازگرداندن امانتهای مردم به حضرت علی(ع)، انتخاب همراه و راهنمای آگاه به مسیر، و تغییر جهت حرکت به سوی غار ثور، همگی نشاندهنده ضرورت برنامهریزی دقیق و استفاده از تخصص در کنار توکل بر خداست.
وی تأکید کرد که «امداد الهی پس از بهکارگیری اسباب نازل میشود» و با اشاره به آیه «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»، معیت الهی را اوج یقین در سختترین شرایط توصیف کرد.
هجرت؛ مقدمه بازگشت و تأسیس جامعه نوین
خطیب جمعه طرابلس با یادآوری استقبال مردم مدینه و پیمان برادری میان مهاجران و انصار، گفت: پیامبر(ص) با هجرت، پایههای جامعهای متحد و قدرتمند را بنا نهاد و پس از ده سال با قدرت و در عین تواضع به مکه بازگشت. به گفته وی، هجرت به معنای ترک همیشگی سرزمین نبود، بلکه «گردآوری اسباب قدرت برای بازگشت» بود.
او همچنین تحولات امروز فلسطین را در چارچوبی مشابه تحلیل کرد و آن را مسیری برای بازیابی توان و بازگشت به سرزمین دانست.
تعصب ورزشی و گمشدن اولویتها
وی افزود: این نیز بازی تازهای است که امروز برای تقسیم مردم به هویتهای متنازع به راه افتاده است؛ تفرقههای مذهبی، شکافهای طبقاتی میان غنی و فقیر و جداییهای جغرافیایی میان فرزندان یک امت. کار تا آنجا پیش رفته که حتی رقابتهای ورزشی نیز به میدان تعصبهای کور تبدیل شده است؛ یکی طرفدار برزیل است و دیگری طرفدار آلمان، و جوانان بر سر تشویق این تیمها با یکدیگر درگیر میشوند.
خطیب جمعه طرابلس ادامه داد در حالی که نه چندان دور، با آغاز «طوفان الاقصی» همتها برای یاری برادرانمان برانگیخته میشد و جوانان را به حضور در راهپیماییها فرا میخواندیم، امروز میبینیم برخی از همان جوانان دارایی خود را صرف خرید پرچم کشورهای دیگر میکنند و هزینههای گزافی برای مواد آتشبازی میپردازند؛ و سرانجام نیز نزاع و شکاف میان فرزندان یک کشور و حتی یک محله، تنها به خاطر تشویق برزیل، آلمان یا ایتالیا شکل میگیرد.
هجرت از گناه و بازسازی اعتماد به نفس
در خطبه دوم، وی مفهوم هجرت را به ترک گناه، فاصله گرفتن از محیطهای آسیبزننده به دین و رهایی از وابستگیهای فکری و فرهنگی تعمیم داد. او تأکید کرد که مسلمانان باید از «هزیمت روانی» فاصله بگیرند و با اعتماد به نفس، به تواناییهای خود در عرصههای مختلف از جمله تولید و صنعت تکیه کنند.
جنگ روانی غرب
وی همچنین از آنچه «جنگ روانی غرب» از طریق رسانهها و محصولات فرهنگی توصیف کرد، انتقاد کرد و گفت که برخی تولیدات رسانهای تلاش میکنند با تصویرسازی از قدرتهای شکستناپذیر، احساس ضعف و ناتوانی را در جوامع دیگر القا کنند. به گفته او، مسلمانان باید با تکیه بر اعتماد به نفس، ایمان و ظرفیتهای خود، از این فضای روانی عبور کنند.
خطیب جمعه طرابلس در ادامه با یادآوری داستان وعده پیامبر(ص) به سراقه درباره پوشیدن دستبندهای کسری، آن را نمونهای از اعتماد و یقین به آینده دانست و تأکید کرد که امت اسلامی باید با چنین روحیهای به آینده نگاه کند.
وی در پایان، مسلمانان را به بازگشت به آموزههای سیره نبوی، ترک اختلافات فرعی و ایفای نقش فعال در ساخت آینده امت فراخواند.
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